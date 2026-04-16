วัดความกล้า!อิหร่านขู่ปิดหมด'ทะเลแดง-อ่าวอาหรับ-ทะเลโอมาน'และจมเรือรบ ถ้ากองทัพUSไม่ยอมเลิกปิดล้อมท่าเรือ

กองทัพอิหร่านเตือนในวันพุธ(15 เม.ย.) ว่าจะขัดขวางเส้นทางการค้าผ่านทะเลแดง เช่นเดียวกับอ่าวอาหรับและทะเลโอมาน ถ้ากองทัพเรือสหรัฐฯยังคงเดินหน้าปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับที่ปรึกษาผู้นำสูงสุด ที่ขู่ว่าจะจมเรือรบของอเมริกาในช่องแคบฮอร์มุซ ตอบโต้มาตรการดังกล่าว
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ อาลี อับดอลลาฮี ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพอิหร่าน ระบุว่าถ้าสหรัฐฯยังคงปิดล้อมและก่อภาวะความไม่ปลอดภัยแก่เรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน มันจะเข้าองค์ประกอบของการโหมโรงละเมิดข้อตกลงหยุดยิง "กองทัพทรงพลานุภาพของสาธารณรัฐอิสลามจะไม่ยอมให้มีการเดินหน้าส่งออกหรือนำเข้าใดๆ ในอ่าวอาหรับ ทะเลโอมานและทะเลแดง"
เขากล่าวต่อว่า "อิหร่านจะดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้องอำนาจอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของประเทศชาติ
สหรัฐฯกำหนดมาตรการปิดล้อมทางทะเลพุ่งเป้าเล่นงานเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านมาตั้งแต่วันจันทร์(13 เม.ย.) หลังการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานในปากีสถานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ล้มเหลวในการก่อข้อตกลงใดๆในการยุติสงคราม
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลติดตามการเดินเรือในวันอังคาร(14เม.ย.) บ่งชี้ว่ามีเรือหลายลำที่แล่นออกจากท่าเรืออิหร่าน สามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้ถูกปิดล้อม
ในวันพุธ(15เม.ย.) สำนักข่าวทาสนิมของอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต่างๆทางใต้ของอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อไป และบอกว่า "เรือสินค้าอิหร่านได้ออกเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆนานาทั่วโลก ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา"
ความเคลื่อนไหวของกองทัพ สอดรับกับท่าทีของที่ปรึกษาทางทหารของ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ที่ออกมาเตือนในวันพุธ(15 เม.ย.) ว่าอิหร่านจะจมเรือรบของอเมริกาในช่องแคบฮอร์มุซ ถ้าหากสหรัฐฯตัดสินใจเข้าควบคุมจุดคอขวดสำคัญในการขนส่งทางเรือแห่งนี้
"มิสเตอร์ทรัมป์ต้องการกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ มันเป็นหน้าที่ของพวกแกจริงๆหรือ มันเป็นหน้าที่ของกองทัพทรงพลานุภาพอย่างสหรัฐฯหรือ?" จากคำกล่าวของ โมห์เซน เรซาอี อดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางทหารของ คอเมเนอี เมื่อเดือนที่แล้ว
"เรือเหล่านี้ของพวกแกจะถูกจมด้วยขีปนาวุธลูกแรกๆของเรา และมันจะก่ออันตรายใหญ่หลวงแก่กองทัพอเมริกา พวกมันจะตกเป็นเป้าหมายของขีปนาวุธของเราอย่างแน่นอน และเราสามารถทำลายพวกมัน" เรซาอีกล่าว
เรซาอี ถูกมองมาช้านานว่าเป็นพวกสายแข็งกร้าว แม้กระทั่งภายในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเอง และเขาบอกต่อว่ามันจะเป็นเรื่องเยี่ยม "ถ้าสหรัฐฯเปิดฉากรุกรานทางภาคพื้นเข้ามาในอิหร่าน เราจะได้ตัวประกันหลายพันราย และตัวประกันแต่ละรายจะทำเงินให้เราหลายพันล้านดอลลาร์ ผมไม่อยากให้ขยายข้อตกลงหยุดยิงใดๆ นี่คือมุมมองส่วนตัว"
(ที่มา:อัลอาราบียา/เอเอฟพี)