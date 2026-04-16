สีว่าไง!ทรัมป์อ้างจีนรับปากไม่ป้อนอาวุธให้อิหร่าน ปลื้มมากสหรัฐฯจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซถาวร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(15 เม.ย.) กล่าวอ้างว่าปักกิ่งตอบตกลงไม่ส่งมอบอาวุธแก่อิหร่าน โดยพอใจมากๆกับความพยายามของอเมริกาในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมประกาศน่านน้ำที่สำคัญแห่งนี้จะกลับมาเปิดการสัญจรอย่างถาวร
"จีนมีความสุขมากๆ ที่ผมกำลังเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวร ผมกำลังทำมันเพื่อพวกเขาและโลกใบนี้ สถานการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง
ทรัมป์เขียนต่อว่า จีน "เห็นพ้องไม่ส่งอาวุธแก่อิหร่าน" และระบุ "ประธานาธิบดีสี(จิ้นผิง) จะโอบกอดผมแน่นๆเต็มอ้อมแขน เมื่อผมจะทำเช่นนั้นได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า"
ความเห็นของเขามีขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ มีกำหนดเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งในวันที่ 14-15 พฤษภาคม เพื่อพบปะกับปะธานาธิบดีสี จิ้นผิง ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯรายนี้เดินทางเยือนจีน ในวาะการดำรงตำแหน่งสมัย 2
"พวกเรากำลังทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดและเป็นไปอย่างราบรื่นมากๆ แบบนั้นดีกว่าการทะเลาะวิวาทไม่ใช่หรือ แต่พึงระลึกไว้ เราเก่งเรื่องการต่อสู้มากๆเช่นกัน ถ้าเราจำเป็นต้องทำ เราเก่งกว่าใครหน้าไหนหลายช่วงตัว" ทรัมป์ระบุ
ตามหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ในความพยายามหาทางยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ไม่สามารถผ่าทางตันได้เมื่อวันอาทิตย์(12 เม.ย.) ประธานาธิบดีทรัมป์ แถลงปิดล้อมทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตอน 14.00 จีเอ็มทีวันจันทร์(ตรงกับเมืองไทย 21.00น.วันจันทร์) ที่ผ่านมา
ผู้นำสหรัฐฯบอกว่าจะไม่มีข้อตกลงสันติภาพ ถ้าอิหร่านยังคงเสาะหาอาวุธนิวคลียร์ แต่บอกเช่นกันว่าสงครามอาจสามารถจบลงอย่างรวดเร็วมากๆ "พวกเขาไม่อาจมีอาวุธนิวเคลียร์" ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์บิซิเนส "ถ้าพวกเขาปฏิเสธ เราจะไม่ทำข้อตกลง"
"ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ พวกเขาไม่อาจมีอาวุธนิวเคลียร์" ทรัมป์กล่าว พร้อมเตือนว่า "เราอาจกำจัดสะพานของพวกเขาทุกแห่งใน 1 ชั่่วโมง เราอาจกำจัดโรงไฟฟ้าของพวกเขาทุกแห่งใน 1 ชั่วโมงแต่เราไม่อยากทำเช่นนั้น" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าว "เราจะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น"
ในความเห็นที่ตอกย้ำว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคาม เขากล่าวอ้างว่าเตหะราน "กำลังพยายามยึดควบคุมตะวันออกกลาง และเราได้หยุดยั้งพวกเขา พวกเขาจะมีอาวุธนิวเคลียร์และจะใช้มัน" อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เน้นอีกรอบว่า "ผมคิดว่าพวกเขาต้องการทำข้อตกลงมากๆ"
(ที่มา:เอ็นบีซี/ทีอาร์ทีเวิลด์)