น้ำมันคงที่ยังคงกังวลอุปทาน หุ้นสหรัฐฯปิดผสมและทองลง จับตาความคืบหน้าศึกUS-อิหร่าน

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันพุธ(15 เม.ย.) ยังคงมีความกังวลต่อความปั่นป่วนทางอุปทาน แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯบอกว่าสงครามในอิหร่านอาจจบลงเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามปัจจัยนี้ทำให้วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ขณะที่ทองคำขยับลงเล็กน้อย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ ปิดที่ 91.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 14 เซนต์ ปิดที่ 94.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แหล่งข่าวที่ได้รับการบอกเล่าจากเตหะราน เปิดเผยว่าอิหร่านจะพิจารณาอนุญาตให้เรือล่องโดยเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในฝั่งโอมาน โดยปราศจากความเสี่ยงถูกโจมตีใดๆ ส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่จะเจรจากับสหรัฐฯ เปิดทางสำหรับความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับขัดขวางความขัดแย้งรอบใหม่
บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศหลายสิบชาติ นำโดยสหราชอาณาจักร เรียกร้องสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงโดยสมบูรณ์ และบอกว่าความขัดแย้งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาด ถ้ามันไม่คลี่คลายเร็ววันนี้
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพุธ(15 เม.ย.) โดยเอสแอนด์พี 500 และแนสแดค แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากรายงานผลประกอบการบริษัท และความหวังต่อความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่าน
ดาวโจนส์ ลดลง 72.27 จุด (0.15 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,463.72 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 55.57 จุด (0.80 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,022.95 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 376.93 จุด (1.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,016.02 จุด
ตลาดทุนได้รับแรงหนุนมาตลอดทั้งสัปดาห์ จากความหวังว่าวอชิงตันและเตหะรานจะกลับสู่โต๊ะเจรจา ด้วยมุมมองที่พร้อมสำหรับยุติสงคราม ซึ่งก่อความปั่นป่วนอย่างกว้างขวางแก่ตลาดน้ำมันโลก โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและกัดเซาะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนทำเนียบขาว บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันพุธ(15 เม.ย.) ว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยหารือกับอิหร่าน เกี่ยวกับการเจรจารอบ 2 แต่ชี้แจงว่ารายงานข่าวที่อ้างว่าสหรัฐฯเป็นฝ่ายร้องขอข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านนั้น ไม่ถูกต้อง
ด้านราคาทองคำปรับลดในวันพุธ(15 เม.ย.) หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน นักลงทุนประเมินสัญญาณใหม่ๆในสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และผลกระทบของมันต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 0.5 % ปิดที่ 4,823.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)