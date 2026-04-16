สีจิ้นผิงชูสัมพันธ์จีน-รัสเซียร่วมฝ่าฟันวิกฤตโลก มอสโกยันพร้อมป้อนน้ำมันปักกิ่ง-มิตรประเทศ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวในวันพุธ (15 เม.ย.) ขณะต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศ เซียร์เก ลาฟรอฟ ของรัสเซีย ซึ่งเดินทางมาเยือนกรุงปักกิ่ง โดยชี้ว่า ประเทศทั้งสองต้องไว้วางใจและสนับสนุนกันและกัน ร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และปกป้องผลประโยชน์ของกันและกัน ขณะที่ลาฟรอฟก็ยืนยันพร้อมจัดหาน้ำมันเพื่อผ่อนคลายผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางให้แก่จีนและประเทศอื่นๆ ที่สนใจร่วมมือกับมอสโกบนพื้นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนั้นเขายังเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน มีแผนเยือนจีนเร็วๆ นี้
ประธานาธิบดีสี กล่าวระหว่างต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง ว่า ความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความแน่นอนระหว่างจีนกับรัสเซียเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง
ประมุขแดนมังกรเสริมว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษ สองชาติต้องร่วมมือกันเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ปกป้องผลประโยชน์ของกันและกัน ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศโลกใต้ ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบซึ่งเป็นที่คาดหวังในฐานะมหาอำนาจและสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ช่วงไม่กี่ปีมานี้ จีนพยายามผลักดันการสร้างระบบโลกหลายขั้วที่เท่าเทียม ซึ่งทุกประเทศมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น และมหาอำนาจมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกแทนการครองอำนาจครอบงำของอเมริกา
ทางด้านลาฟรอฟที่อยู่ระหว่างการเยือนปักกิ่งนาน 2 วันที่เริ่มต้นตั้งแต่วันอังคาร (14 ) ตามคำเชิญของหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวกับสีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์โลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาหรือความสับสนอลหม่าน
ลาฟรอฟยังบอกอีกว่า รัสเซียพร้อมจัดหาพลังงานเพิ่มให้จีนและประเทศอื่นๆ ที่สนใจร่วมมือกับรัสเซียบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลาง
เขาสำทับว่า รัสเซียและจีนมีทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดในการหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงตลาดพลังงานที่อเมริกากำลังพยายามทำให้เกิดการชะงักงันผ่านความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางของทางการจีน (ซีซีทีวี) รายงานว่า ระหว่างหารือกับหวังเมื่อวันอังคาร ลาฟรอฟได้วิจารณ์อเมริกาและพันธมิตรโดยไม่ได้ระบุชื่อตรงๆ ว่า ขณะนี้หลายประเทศกำลังพยายามบ่อนทำลายความร่วมมือภายในภูมิภาคด้วยการสร้างโครงสร้างขนาดเล็กที่อิงกับการปิดกั้นเพื่อตีกรอบควบคุมรัสเซียและจีน
ขณะเดียวกัน สำนักข่าวหลายแห่งของรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของลาฟรอฟว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน มีแผนเดินทางเยือนจีนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยที่หนังสือพิมพ์เวโดมอสตีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่า การเยือนมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ทางด้านสำนักข่าวเอเอฟพั ยังตั้งข้อสังเกตว่า ภายในสัปดาห์นี้ จีนให้การต้อนรับผู้นำจากหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ของสเปน มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัล นาห์ยานของอาบูดาบี และโต เลิม ผู้นำเวียดนาม ขณะที่สีพยายามวางตำแหน่งจีนในฐานะตัวกลางไกล่เกลี่ยและหุ้นส่วนที่มั่นคงแน่นอน ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อเมริกาและอิสราเอลร่วมกันก่อขึ้น
สีกล่าวกับมกุฎราชกุมารอาบูดาบีเมื่อวันอังคารว่า จีนพร้อมรับบทบาทที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง
นอกจากนั้นระหว่างพูดคุยกับผู้นำสเปน สียังเตือนว่า โลกกำลังเผชิญความสับสนอลหม่าน และการต่อสู้ระหว่างความยุติธรรมกับการใช้กำลัง พร้อมเรียกร้องยกระดับความร่วมมือ ส่วนซานเชซก็แสดงความยินดีที่จีนเสนอตัวช่วยแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี)