จุดจบสายเกรียน! ศาลเกาหลีใต้จำคุก 6 เดือน 'จอห์นนี โซมาลี' ยูทูบเบอร์ดัง ถ่ายคลิปจูบรูปปั้น 'สตรีเพื่อการผ่อนคลาย'

ศาลในกรุงโซลของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันพุธ (15 เม.ย.) ว่า ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการถ่ายคลิปตัวเองจูบอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงเหยื่อการค้าประเวณีในสมัยสงครามเกาหลี ถูกตัดสินจำคุก 6 เดือน
จอห์นนี โซมาลี (Johnny Somali) ยูทูบเบอร์วัย 25 ปี เคยเป็นกระแสโด่งดังเมื่อหลายปีก่อน จากการบันทึกวิดีโอตัวเองทำเรื่องยั่วยุต่างๆ ในเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แล้วเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube และ Twitch
ทางการเกาหลีใต้ได้ฟ้องร้องเอาผิด โซมาลี ซึ่งมีชื่อจริงว่า แรมซีย์ คาลิด อิสมาเอล ในปี 2024 ในข้อหาก่อกวนความสงบเรียบร้อยและขัดขวางการประกอบธุรกิจ และห้ามไม่ให้เขาออกจากประเทศ
“ศาลได้ตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา 6 เดือน” ผู้แทนศาลแขวงตะวันตกของกรุงโซลบอกกับเอเอฟพีในวันพุธ (15)
เมื่อเดือน ต.ค. ปี 2024 โซมาลี ได้อัปโหลดวิดีโอที่เขากำลังจูบและเต้นทเวิร์กอยู่ข้างอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงสตรีชาวเกาหลีที่ถูกบังคับให้เป็นเหยื่อทางเพศของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นทั้งก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในญี่ปุ่นเรียกอย่างสุภาพว่า “สตรีเพื่อการผ่อนคลาย" (comfort women)
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสต่อต้านและการประณามอย่างรุนแรงจากสาธารณชน และคลิปดังกล่าวถูกลบออกในภายหลัง
โซมาลี ออกมาขอโทษ โดยอ้างว่าเขา "ไม่ทราบถึงความสำคัญของรูปปั้น"
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ยังคงไม่ให้อภัย และมีรายงานว่า บางครั้งเขาก็ถูกชาวเกาหลีใต้ที่ไม่พอใจไล่ตามและทำร้ายร่างกาย
ในปี 2023 โซมาลี ก็สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นด้วยการพฤติกรรมก่อกวนต่างๆ นานา รวมถึงการเยาะเย้ยผู้โดยสารรถไฟใต้ดินเกี่ยวกับนางาซากิและฮิโรชิมา สองเมืองที่ถูกทำลายล้างด้วยระเบิดปรมาณูของสหรัฐฯ ในปี 1945
ที่มา: เอเอฟพี