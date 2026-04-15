ไม่โทษตัวเองก่อสงคราม? รมว.คลังสหรัฐฯ วิจารณ์จีน 'กักตุนน้ำมัน' ในช่วงสงครามอิหร่าน ชี้เป็น 'หุ้นส่วนที่เชื่อถือไม่ได้'

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคาร (14 เม.ย.) ว่า จีนเป็นพันธมิตรระดับโลกที่ไม่น่าเชื่อถือในช่วงสงครามตะวันออกกลาง เนื่องจากมีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันและจำกัดการส่งออกสินค้าบางชนิด ซึ่งคล้ายคลึงกับการจำกัดส่งออกสินค้าทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโควิด-19
เบสเซนต์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้ว และปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าข้อพิพาทนี้จะส่งผลกระทบต่อแผนการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงกลางเดือน พ.ค. หรือไม่ แต่กล่าวว่า ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีมาก
“ผมคิดว่าสาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้คือความมั่นคง เรามีความมั่นคงอย่างมากในความสัมพันธ์ตั้งแต่ฤดูร้อนที่ผ่านมา ซึ่งมาจากระดับบนลงล่าง” เขากล่าว
“ผมคิดว่าการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ”
อย่างไรก็ตาม เบสเซนต์ ได้ตำหนิจีนสำหรับการกระทำในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นถึง 50% และก่อให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
“จีนเป็นพันธมิตรระดับโลกที่ไม่น่าเชื่อถือถึง 3 ครั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ครั้งแรกคือช่วงโควิด-19 เมื่อพวกเขากักตุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่สองคือเรื่องแร่หายาก” เบสเซนต์ กล่าว โดยอ้างถึงคำขู่ของปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วที่จะจำกัดการส่งออกแร่หายาก
เขาย้ำว่าในตอนนี้ จีนกักตุนน้ำมันมากขึ้น แทนที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกที่เกิดจากการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 20% ของโลก
จีนมีคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับคลังสำรองทั้งหมดของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ซึ่งมีสมาชิก 32 ประเทศ แต่ก็ยังคงซื้อน้ำมันต่อไป
“พวกเขายังคงซื้อและกักตุน และยังตัดการส่งออกสินค้าหลายอย่าง” เบสเซนต์ กล่าว
หลิว เผิงอี๋ว์ โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวว่า การขาดแคลนพลังงานในตลาดโลกมีต้นตอมาจาก "สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง" และเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคดังกล่าวโดยทันที
"ภารกิจเร่งด่วนคือการยุติปฏิบัติการทางทหารในทันทีและป้องกันไม่ให้ความวุ่นวายในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกต่อไป" หลิว กล่าว พร้อมเสริมว่า จีนได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อยุติความขัดแย้งและจะ "ยังคงมีบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อไป"
เมื่อวันจันทร์ (13) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ หลีกเลี่ยงการกักตุนพลังงานและหยุดใช้มาตรการควบคุมการส่งออกที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก
กองทัพสหรัฐฯ เริ่มปิดล้อมเรือที่ออกจากท่าเรือของอิหร่านในวันจันทร์ (13) ทำให้เตหะรานขู่ว่าจะตอบโต้ท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย หลังจากที่การเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ที่กรุงอิสลามาบัดเกี่ยวกับการยุติสงครามล้มเหลว ราคาน้ำมันพุ่งกลับขึ้นไปสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าช่องแคบจะเปิดอีกครั้งในเร็ววัน
เบสเซนต์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้ว่า การปิดล้อมจะทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีเรือจีนหรือเรือลำอื่นใดได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบได้ “ดังนั้น พวกเขาจะไม่สามารถนำน้ำมันของพวกเขาไปได้ พวกเขาสามารถขนน้ำมันได้ แต่ไม่ใช่น้ำมันอิหร่าน” เบสเซนต์กล่าว พร้อมเสริมว่าจีนซื้อน้ำมันอิหร่านมากกว่า 90% ซึ่งคิดเป็นประมาณ 8% ของการซื้อประจำปีทั้งหมดของจีน
ที่มา: รอยเตอร์