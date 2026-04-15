โลกปาดเหงื่อ!USเลิกละเว้นคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน ยกระดับกดดันเตหะรานเต็มกำลัง

สหรัฐฯจะไม่ต่ออายุการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตร ที่อนุญาตซื้อน้ำมันจากอิหร่านทางทะเลเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งมีกำหนดหมดอายุลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ หลังจากก่อนหน้านี้ก็ปล่อยผ่านอย่างเงียบๆไม่ต่ออายุการยกเว้นคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย ซึ่งหมดอายุไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ 2 คนเปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันอังคาร(14เม.ย.) ความเคลื่อนไหวที่สอดรับกับการที่อเมริกากำหนดมาตรการปิดล้อมเรือต่างๆที่เข้าและออกจากท่าเรืออิหร่าน
ความเคลื่อนไหวในวันอังคาร(14 เม.ย.) ส่งสัญญาณว่า "กระทรวงการคลังสหรัฐฯจะดำเนินหน้าถาโถม Economic Fury (ความโกรธเกี้ยวทางเศรษฐกิจ) เข้าใส่อิหร่านอย่างเต็มกำลัง" เป็นการเล่นคำ Operation Epic Fury (มหากาพย์แห่งความโกธา) ปฏิบัติการทางทหารที่นำโดยสหรัฐฯ ในการโจมตีอิหร่าน เจ้าหน้าที่อเมริการายหนึ่งระบุ
ที่ผ่านมา รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ใช้ยุทธศาสตร์ "กดดันสูงสุด" เล่นงานอิหร่านมายาวนาน ต่อโครงการนิวเคเลียร์ของเตหะรานและต่อกรณีที่พวกเขาให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่น้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรนั้นยังคงถูกส่งไปถึงจีน
การยกเว้นมาตรการคว่ำบาตร ที่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯประกาศออกมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม เปิดทางให้น้ำมันราวๆ 140 ล้านบาร์เรลเข้าสู่ตลาดโลก และช่วยคลายแรงกดดันต่ออุปทานพลังงานระหว่างสงครามในอิหร่าน โดยคำประกาศยกเว้นคว่ำบาตรที่อนุญาตให้ซื้อน้ำมันอิหร่าน มีกำหนดหมดอายุลงในวันที่ 19 เมษายน
ก่อนหน้านี้ไม่นาน สหรัฐฯเพิ่งจะไม่ต่ออายุยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่ลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งหมดอายุลงไปแล้วเมื่อวันเสาร์(11 เม.ย.) ที่ผ่านมา
ความเคลื่อนไหวนี้ ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ ยุติความพยายามอันเป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับการใช้การยกเว้นมาตรการคว่ำบาตร สำหรับปลดปล่อยอุปทานน้ำมันและฉุดราคาน้ำมันโลกที่ลดต่ำลง หลังจากโลกต้องเผชิญกับวิกฤตอุปทานและราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากทั้ง 2 พรรคของสหรัฐฯ ตำหนิรัฐบาล โดยชี้ว่าความเคลื่อนไหวละเว้นมาตรการคว่ำบาตร กลับกลายเป็นตัวช่วยค้ำจุนเศรษฐกิจของอิหร่าน ในระหว่างที่เตหะรานกำลังทำศึกสงครามกับอเมริกา รวมถึงช่วยค้ำยันเศรษฐกิจรัสเซีย ระหว่างที่มอสโกทำศึกสงครามกับยูเครน
แต่กระนั้น วอชิงตันยังคงมีบทลงโทษต่างๆนานาอีกมาหมายที่สามารถบังคับใช้กับองค์กร หน่วยงานและบริษัทค่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายของอิหร่าน อย่างเช่นซื้อน้ำมันของเตหะราน ในนั้นรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรรอง
(ที่มา:รอยเตอร์)