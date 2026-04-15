มาปิดหรือมาเปิด!สื่อแฉมีเรือสินค้ากว่า20ลำล่องผ่านฮอร์มุซรอบ24ชม. หลังUSระดมกำลังนับหมื่นปิดล้อม

มีเรือสินค้ามากกว่า 20 ลำ ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล เมื่อวันอังคาร(14 เม.ย.) แม้กองทัพอเมริกาได้เริ่มปฏิบัติการปิดล้อมน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้ไปแล้ว ความเคลื่อนไหวซึ่งมีเป้าประสงค์สกัดการเข้าออกท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ตามหลังการเจรจายุติสงครามระหว่าง 2 ชาติ ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงในช่วงสุดสัปดาห์
วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าในบรรดาที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมานั้น มีทั้งเรือบรรทุกน้ำมัน เรือสินค้าแห่งและเรือคอนเทนเนอร์ บางส่วนได้ปิดอุปกรณ์ AIS (ระบบระบุตัวตนอัตโนมัติ) ขณะกำลังล่องผ่านช่องแคบดังกล่าว
รอยเตอร์ไม่ยืนยันรายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล และรายงานว่าเรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐฯได้เข้าสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ที่พยายามออกจากอิหร่านในวันอังคาร(14 เม.ย.) หนึ่งวันหลังมาตรการปิดล้อมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีผลบังคับใช้ และสั่งให้พวกเขาหันหัวกลับ จากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่อเมริกา ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม
ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร(14เม.ย.) กองบัญชาการกลางแห่งกองทัพสหรัฐฯ อ้างว่าไม่มีเรือลำไหนล่องผ่านมาตรการของกองทัพเรืออเมริกา ในการปิดล้อมท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งอิหร่าน และมีเรือสินค้า 6 ลำปฏิบัติตามคำสั่ง ยอมหันหัวเรือกลับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงมาตรการปิดล้อมในวันอาทิตย์(12 เม.ย.) หลังการเจราสันติภาพในอิสลามาบัด ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลง
กองทัพสหรัฐฯเผยว่าการปิดล้อมครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่ใหญ่โตเกี่ยวข้องกับกำลังพลอเมริกามากกว่า 10,000 นาย เรือรบกว่า 10 ลำและอากาศยานหลายสิบลำ
อย่างไรก็ตาม Windward บริษัทความปลอดภัยทางทะเล รายงานว่าจากการจับตาความเคลื่อนไหวต่างๆในเบื้องต้น พบสัญญาณการสัญจรที่ผสมผสาน มีการเบี่ยงเส้นทางและเป็นไปได้ว่าจะหลีกเลี่ยงมาตรการปิดล้อม
นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าเรือที่ถูกคว่ำบาตรและเรือที่ติดธงปลอมยังคงเคลื่อนไหวอยู่ บางส่วนกำลังเดินหน้าล่องผ่านช่องแคบ บางส่วนชะลอการเดินทาง บางส่วนหันหัวเรือกลับ หรือเปลี่ยนเส้นทาง
ขณะเดียวกัน กระแสน้ำมันของอิหร่านยังคงพึ่งพาเครือข่ายการกระจายน้ำมันทางอ้อม โดยมีการสะสมน้ำมันปริมาณมหาศาลอยู่นอกชายฝั่ง แทนการส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยตรง
การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ก่อความไม่นอนมากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งกับบรรดาบริษัทขนส่ง บริษัทน้ำมันและบริษัทผู้รับประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม ทั้งการรายงานเกี่ยวกับเรือสินค้ามากกว่า 20 ลำล่องผ่านน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้ คิดเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆจากทั้งหมดกว่า 130 ลำ ที่ล่องผ่านฮอร์มุซในแต่ละวัน ในช่วงก่อนหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอลจะเปิดสงครามกับอิหร่าน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างอิงแหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุในวันอังคาร(14 เม.ย.) ว่ามาตรการของสหรัฐฯในการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ถือว่า "อันตรายและไร้ความรับผิดชอบ" พร้อมเตือนว่ามันรังแต่จะซ้ำเติมความตึงเครียด
(ที่มา:วอลล์สตรีท เจอร์นัล/รอยเตอร์/เอเจนซี)