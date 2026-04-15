รู้เช่นเห็นชาติ!รัสเซียเตือนอิหร่านอย่าไว้ใจUS-ยิว เชื่ออาจใช้โต๊ะเจรจาอำพรางเตรียมการยกทัพบุกภาคพื้น

สหรัฐฯและอิสราเอลอาจใช้การเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินการกันอยู่ อำพรางการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ของการเปิดปฏิบัติการรุกรานทางภาคพื้นกับอิหร่าน จากคำเตือนของสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเมื่อวันอังคาร(14เม.ย.)
สภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย เน้นย้ำว่า "อเมริกาและอิสราเอลอาจใช้การเจรจาสันติภาพ เพื่อเตรียมการสำหรับเปิดปฏิบัติการทางภาคพื้นกับอิหร่าน เนื่องจากเพนตากอนยังคงเสริมกำลังทหารเข้าไปยังภูมิภาคไม่หยุด" พร้อมระบุว่าถ้าการเจรจาล้มเหลวในการก่อข้อตกลงหนึ่งใด ความเป็นปรปักษ์อาจหวนกลับมาในระดับที่หนักหน่วงกว่าเดิม
ถ้อยแถลงยังเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านยังคงควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศ โดยที่สถาบันต่างๆของภาครัฐและกองทัพยังคงดำเนินการในแนวทางที่มีเสถียรภาพ และระบุว่าอิหร่านยังคงมีขีดความสามารถด้านอาวุธที่สำคัญๆอยู่
ก่อนหน้านี้ เอบราฮิม เรซาอี โฆษกคณะกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติ ในรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่ควรนำไปสู่การขยายกรอบเวลา หากมันปราศจากคำรับประกันทางการเมืองและทางกฎหมายอย่างชัดเจน
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เรซาอี ระบุว่าก้าวย่างทางการเมืองใดๆต้องมาพร้อมกับการรับรองสิทธิต่างๆของอิหร่านอย่างชัดเจน ในนั้นรวมถึงอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซ และเตือนว่าถ้าไม่ยอมรับสิทธิต่างๆเหล่านี้ มันอาจนำมาซึ่งการหวนคืนสู่สงคราม
เขากล่าวต่อว่าช่วงเวลาการหยุดยิง ไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อจุดชนวนความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง หรือจัดระบบศักยภาพทางทหารขึ้นมาใหม่ และการไม่ยอมรับสิทธิต่างๆของอิหร่านจะเท่ากับเป็นการยุติกรอบข้อตกลงหยุดยิง
เรซาอี เน้นว่าความพยายามใดๆที่จะใช้ข้อตกลงหยุดยิง เป็นโอกาสสำหรับทวีความรุนแรงหรือย้ายจุดประจำการทางทหาร จะบ่อนทำลายวัตถุประสงค์ของมัน และหยิบยกความเคารพต่ออธิปไตยของอิหร่าน อยู่ในฐานะข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับเดินหน้าลดความตึงเครียดต่อไป
คำเตือนของรัสเซีย มีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ปากีสถานเสนอเป็นเจ้าภาพการเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ในกรุงอิสลามาบัด ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ตามรายงานของสำนักข่าวเอพี
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ก็วางกรอบข้อเสนอ 4 ข้อ ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในตะวันออกกลาง ระหว่างพบปะกับ ชีค คาเลด บิน โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน มกุฏราชกุมารอาบูดาบี ในกรุงปักกิ่ง ในวันอังคาร(14 เม.ย.)
ผู้นำจีน กล่าวว่า ข้อเสนอแรก คือการยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยผลักดันการสร้างโครงสร้างความมั่นคงร่วมที่ครอบคลุม ครอบคลุมทุกฝ่าย มีความร่วมมือและยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวอาหรับ ส่วนข้อที่ 2 เน้นการเคารพอธิปไตยของรัฐ โดยทุกประเทศต้องเคารพอธิปไตย ความมั่นคง และบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน รวมถึงต้องรับประกันความปลอดภัยของประชาชน สถานที่ และสถาบันของทุกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 3 คือการยึดหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ โดยต้องรักษาอำนาจและบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้โลกย้อนกลับไปสู่สภาพ “กฎของผู้มีอำนาจเหนือกว่า” และข้อที่ 4 ข้อสุดท้าย สี จิ้นผิง ระบุว่า ควรประสานการพัฒนาและความมั่นคงควบคู่กัน พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวอาหรับ
ความคิดริเริ่มดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯยังคงโหมกระพือความตึงเครียดในภูมิภาค แถลงปิดล้อมอิหร่าน มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์(13 เม.ย.) ปักกิ่งวางสถานะตนเองในฐานะผู้เสนอทางออกทางการเมืองและสนับสนุนความร่วมมือพหุภาคีในภูมิภาค ผลักดันข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงอย่างครอบคลุมในการยุติการเผชิญหน้า
(ที่มา:อัลมายาดีน)