อาวุธใกล้หมด!เซเลนสกีโอดสหรัฐฯมัวแต่ยุ่งสงครามอิหร่าน ไม่มีเวลามาสนใจยูเครน

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เมื่อวันอังคาร(14 เม.ย.) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเยอรมนี ว่าคณะผู้แทนเจรจาสันติภาพของสหรัฐฯ "ไม่มีเวลาให้ยูเครน" สืบเนื่องจากสงครามในอิหร่าน และคร่ำครวญเกี่ยวกับปัญหาหยุดชะงักในการส่งมอบอาวุธโดยอเมริกา
เซเลนสกี ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ZDF ระบุว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเรด คุชเนอร์ ซึ่งเคยเป็นคนกลางการเจรจากับมอสโก โดยมีเป้าหมายยุติการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ขณะนี้ กำลังเจรจาอย่างต่อเนื่องกับอิหร่าน
ประธานาธิบดียูเครน ให้คำจำกัดความทั้งคู่ว่าเป็นนักปฏิบัติ "พวกเขาพยายามเรียกร้องความสนใจมากขึ้นจากปูติน เพื่อยุติสงคราม แต่ถ้าสหรัฐฯไม่ถาโถมแรงกดดันใส่ปูติน และแค่สนทนาอย่างสุภาพกับรัสเซีย เมื่อนั้น พวกเขาก็จะไม่กลัวอีกต่อไป"
การเจรจาที่นำโดยสหรัฐฯ เพื่อยุติความขัดแย้งครั้งนองเลือดที่สุดในยุโรป นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 หยุดชะงักลงไป หลังจากสงครามในอิหร่านปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม ในขณะที่คณะผู้แทนเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครน ไม่ได้พบปะพูดคุยกันมาตั้งแต่เปิดเจรจากันในเจนีวา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ผู้นำยูเครนยอมรับว่าเวลานี้ ประเด็นการป้อนอาวุธจากสหรัฐฯมายังยูเครน เริ่มกลายเป็นปัญหาใหญ่ "ถ้าสงครามยังคงเดินหน้าต่อไป มันจะมีอาวุธสำหรับยูเครนน้อยลง มันเข้าขั้นวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศ"
ในเวลาต่อมา เซเลนสกีกล่าวในการแถลงข่าวระหว่างเยือนนอร์เวย์ ปัญหาขาดแคลนเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับขีปนาวุธสกัดกั้น PAC-3 และขีปนาวุธ PAC-2
เขาบอกว่าอาวุธเหล่านี้เบื้องต้นซื้อผ่านโครงการ PURL ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว และเปิดทางให้ ยูเครน รับมอบอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากบรรดาชาติยุโรป "ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของสงครามในตะวันออกกลาง เราตระหนักว่าเราอาจเจอปัญหาท้าทาย การส่งมอบเป็นไปอย่างล่าช้า และมันทำให้เราอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมากๆ"
เซเลนสกี แสดงความคิดเห็นเคียงข้าง โจนาส กาห์ร สโตเร นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ โดยที่ทั้ง 2 ผู้นำแถลงเกี่ยวกับการลงนาม " ปฏิญญาร่วมในการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองและความมั่นคง"
รัฐบาลนอร์เวย์ กล่าวในถ้อยแถลงว่า ทั้ง 2 ประเทศ ปรารถนาอำนวยความสะดวกความร่วมมือใกล้ชิดขึ้นระหว่างอุตสาหกรรมกลาโหมของนอร์เวย์และยูเครน และเวลานี้จะมีการผลิตโดรนของยูเครนในนอร์เวย์
(ที่มา:เอเอฟพี)