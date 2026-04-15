ผวาเข้าตัว!ซาอุฯเปลี่ยนท่าทีกดดันUSเลิกปิดล้อมฮอร์มุซ หลังเคยยุทรัมป์ลุยขยี้อิหร่าน

มีข่าวว่าซาอุดีอาระเบียกำลังกดดันสหรัฐฯให้ทบทวนกรณีที่ยกระดับมาตรการต่างๆเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางความกังวลว่าการเพิ่มแรงกดดันใส่อิหร่าน อาจบั่นทอนเสถียรภาพเส้นทางขนส่งทางน้ำระดับภูมิภาคในวงกว้าง เช่นเดียวกับการส่งออกพลังงาน
พวกเจ้าหน้าที่อาหรับเปิดเผยกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่า ริยาด ได้เตือนไปยังวอชิงตัน ว่าสถานการณ์ที่ทวีความหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ อาจกระตุ้นให้อิหร่านใช้มาตรการแก้แค้นต่างๆนานา ที่จะส่งผลกระทบกับน่านน้ำสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่องแคบบับ อัล-มันเดบ ที่เชื่อมทะเลแดงไปยังมหาสมุทรอินเดีย
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดาชาติอ่าวเปอร์เซีย ว่าแนวทางของวอชิงตันเสี่ยงทำให้สงครามกับอิหร่านลุกลามบานบายจากยุทธการกดดันแบบจำกัด เข้าสู่การเผชิญหน้าทางทะเลในวงกว้างในระดับภูมิภาค
มาตรการต่างๆของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายเล่นงานความเคลื่อนไหวทางทะเลของอิหร่าน ถูกให้คำจำกัดความว่าเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามยกระดับกดดันเตหะราน ตามหลังอเมริกาและอิสราเอลโจมตีสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์
ความเคลื่อนไหวนี้ยังมีขึ้นหลังจากความพยายามทางการทูตเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ประสบความล้มเหลวในการโน้มน้าวให้อิหร่านยอมอ่อนข้อจุดยืนของพวกเขาในประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ
เจ้าหน้าที่บอกกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่าสถานการณ์ที่ทวีความหนักหน่วงยิ่งขึ้น จะเป็นปัจจัยที่ก่อความเสี่ยงในระดับสูงในตลาดพลังงานโลก ขณะที่ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วในช่องแคบฮอร์มุซ ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างมาก
รายงานข่าวระบุว่าความกังวลของซาอุดีอาระเบียเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลายสู่ช่องแคบบับ อัล-มันเดบ เส้นทางเดินเรือแคบๆทางตอนใต้สุดของทะเลแดง
บรรดาเจ้าหน้าที่อาหรับเตือนว่าถ้ายกระดับกดดันอิหร่านหนักหน่วงขึ้น ความเคลื่อนไหวตอบโต้อาจเกี่ยวข้องกับบรรดากลุ่มติดอาวุธต่างๆในภูมิภาค ที่เป็นพันธมิตรของเตหะราน ในนั้นรวมถึงกลุ่มอันซาร์ อัลเลาะห์ (ฮูตี) ในเยเมน แนวร่วมของเครือข่ายต่อต้าน ซึ่งเป็นไปได้ที่จะก่อความปั่นป่วนแก่เส้นทางการเดินเรือในทะเลแดง
เส้นทางเดินเรือในช่องแคบบับ อัล-มันเดบ ถูกมองว่ามีความเปราะบางอยู่ก่อนแล้ว สืบเนื่องจากภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์ของมันและความปั่นป่วนในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานของสหรัฐฯและอิสราเอล การภาวะไร้เสถียรภาพใดๆในช่องแคบแห่งนี้ เสี่ยงคุกคามกระแสการค้าโลกระหว่างเอเชียกับยุโรป
มีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียได้จัดการชดเชยความปั่นป่วนบางส่วนที่เกิดจากสถานการณ์ความวุ่นวายในช่องแคบฮอร์มุซ ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางออกส่งออกผ่านท่อลำเลียงบนบกไปยังสถานีทะเลแดง อย่างเช่นสถานียานบู
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเส้นทางทางเลือกดังกล่าว ยังคงมีความเสี่ยง หากว่าเกิดภาวะไร้เสถียรภาพในเส้นทางขนส่งทะเลแดง อันเนื่องจากลักษณะการเชื่อมโยงกันของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระดับภูมิภาค
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิหร่านส่งสัญญาณว่าแรงกดดันอย่างต่อเนื่องใดๆ ต่อการเข้าถึงทางทะเลของพวกเขาหรือศักยภาพการส่งออกของพวกเขา อาจโหมกระพือมาตรการตอบโต้เล่นงานน่านน้ำต่างๆในภูมิภาค
ความพยายามของซาอุดีอาระเบีย ที่หวังคลายแรงกดดันอันเนื่องจากความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของอิหร่าน มีขึ้นหลังก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียบ ทรงเร่าเร้าให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยกระดับโจมตีอิหร่าน
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม แหล่งข่าวสหรัฐฯเปิดเผยกับนิวยอร์กไทม์ส ว่าในการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้ง 2 ทางเจ้าชายบิน ซัลมาน กดดัน ให้ ทรัมป์ ขุดรากถอนโคนอิหร่าน อ้างว่าสงครามนี้เป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ ที่อาจนำมาซึ่งการล่มสลายของรัฐอิหร่าน
รายงานข่าวระบุว่าเจ้าชายซาอุดีอาระเบีย บอกกับ ทรัมป์ ให้เล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงนของอิหร่าน ในจุดมุ่งหมายก่อความอ่อนแอแก่รัฐบาลเตหะราน
(ที่มา:วอลล์สตรีทเจอร์นัล/อัลมายาดีน)