น้ำมันร่วงเกือบ$8จากข่าวUS-อิหร่านกลับมาเจรจา หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองคำปรับขึ้น

ราคาน้ำมันขยับแรงในวันอังคาร(14 เม.ย.) จากความหวังอิหร่านจะกลับมาเจรจากับสหรัฐฯและอิสราเอล เพื่อยุติความขัดแย้งที่ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ดันวอลล์สตรีทปิดบวก ขณะที่ทองคำปรับลด ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 7.80 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 4.57 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าว 5 คนเปิดเผยว่าคณะเจรจาจากสหรัฐฯและอิหร่าน อาจเดินทางกลับไปยังอิสลามาบัดในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่อเมริการายหนึ่งก็บอกเช่นกันว่ายังคงประสานงานในความพยายามบรรลุข้อตกลงหนึ่งใด ส่วน เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ระบุความพยายามต่างๆนานากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(14 เม.ย.) ท่ามกลางรายงานความพยายามรอบใหม่ในการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานผลประกอบการของสถาบันการเงินต่างๆและข้อมูลเงินเฟ้อของอเมริกา
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 317.74 จุด (0.66 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,535.99 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 81.14 จุด (1.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,967.38 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 455.35 จุด (1.96 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,639.08 จุด
การเจรจายุติสงครามในอิหร่านอาจหวนคืนมาในปากีสถาน ในอีก 2 วันข้างหน้า จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์ในวันอังคาร(14 เม.ย.) ตามหลังการเจรจาที่พังครืนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งกระตุ้นให้วอชิงตันปิดล้อมท่าเรือทั้งหลายของอิหร่าน
ขณะเดียวกันพวกผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอน เข้าสู่การเจรจากันโดยมี มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯเป็นเจ้าภาพ โดยมีประเด็นความขัดแย้งในปัจจุบันอยู่ในวาระหารือ ทั้งนี้ อิสราเอล เรียกร้องให้ เบรุต ปลดอาวุธพวกฮิซบอลเลาะห์ พันธมิตรของอิหร่าน
ด้านราคาทองคำปรับขึ้นในวันอังคาร (14 เม.ย.) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และความเจรจาลดความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 1.7 % ปิดที่ 4,850.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)