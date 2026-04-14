ธนาคารกลางอิหร่านเตือนฟื้นเศรษฐกิจของประเทศจากสงครามอาจต้องใช้เวลาถึง 12 ปี

ธนาคารกลางของอิหร่านได้เตือนไปยังประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประทศที่เสียหายจากสงคราม อาจใช้เวลานานกว่าทศวรรษ
Iran International ซึ่งเป็นสื่อโปรฝ่านค้านอิหร่านที่มีฐานในกรุงลอนดอนอ้างแหล่งข่าวซึ่งระบุว่า ในการประเมินอย่างตรงไปตรงมาที่ส่งถึงประธานาธิบดีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระดับสูงกล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างสงคราม 40 วันกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล บวกกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วของอิหร่าน อาจต้องใช้เวลาถึง 12 ปีในการฟื้นฟู
สนามบินหลักหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการสู้รบ ขณะที่การโจมตียังพุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตน้ำมัน โรงกลั่น และโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรายได้จากการส่งออกและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของอิหร่าน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการหารือเตือนว่า กำลังการผลิตที่ถูกทำลายอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากการประเมินที่นำเสนอต่อประธานาธิบดี เงินเฟ้ออาจสูงถึง 180% หากปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิตทางอุตสาหกรรมยังคงดำเนินต่อไป
รายงานเดียวกันนี้ยังประเมินว่า อาจจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านคน เนื่องจากโรงงาน ผู้ให้บริการ และธุรกิจขนาดย่อมต่างประสบความยากลำบากในการกลับมาดำเนินงานอีกครั้ง
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการหารือระบุว่า ผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่าน อับดุลนาเซอร์ เฮมมาติ ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการฟื้นฟูการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ และการแสวงหาข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
ที่มา: Iran International