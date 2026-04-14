'อิหร่าน' เรียกค่าชดเชยจาก 5 ชาติอาหรับ อ้างมีส่วนร่วมในการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล

อิหร่านเรียกร้องค่าชดเชยจาก 5 ประเทศอาหรับ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน กาตาร์ และจอร์แดน โดยกล่าวหาว่าประเทศเหล่านั้นมีส่วนร่วมกับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล
ในจดหมายที่ส่งถึง อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ และ จามาล ฟาเรส อัลโรวาอี ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (13 เม.ย.) อามีร์ ซาอีด อิราวานี ทูตพิเศษของอิหร่านประจำสหประชาชาติ อ้างว่า ประเทศเหล่านั้น "ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ" ด้วยการสนับสนุนการโจมตีอิหร่าน ดังนั้นจึงควรรับผิดชอบและจ่ายค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างสงคราม
ความขัดแย้งในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลร่วมกันโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายพันคน
เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีอิสราเอล อิรัก จอร์แดน และประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการประกาศหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คณะผู้แทนอิหร่านและสหรัฐฯ สิ้นสุดการเจรจานาน 21 ชั่วโมงในกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานเมื่อเช้าวันอาทิตย์ (12) โดยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
ที่มา: Anadolu