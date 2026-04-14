ผ่านเฉย! ข้อมูลชี้ 'เรือบรรทุกน้ำมันจีน' ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรล่องผ่าน 'ช่องแคบฮอร์มุซ' หลังวอชิงตันเริ่มปิดล้อม

ข้อมูลการเดินเรือแสดงให้เห็นว่า เรือบรรทุกน้ำมันของจีนที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันอังคาร (14 เม.ย.) แม้ว่าสหรัฐฯ จะประกาศปิดล้อมจุดยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่ก็ตาม
ข้อมูลจาก LSEG, MarineTraffic และ Kpler ระบุว่า เรือ Rich Starry เป็นเรือลำแรกที่แล่นผ่านช่องแคบและออกจากอ่าวเปอร์เซียได้นับตั้งแต่เริ่มการปิดล้อม
เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ รวมถึงเจ้าของคือ บริษัท Shanghai Xuanrun Shipping Co,Ltd. ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเนื่องจากทำการค้ากับอิหร่าน ล่าสุดรอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อขอความเห็นได้ในทันที
ข้อมูลระบุว่า Rich Starry เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลางที่บรรทุกเมทานอลประมาณ 250,000 บาร์เรล โดยบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือสุดท้ายคือท่าเรือฮัมริยาห์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้เป็นของจีน และมีลูกเรือเป็นชาวจีน
ที่มา: รอยเตอร์