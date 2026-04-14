สุดจะทน! นายกฯ อิตาลีชี้ 'ทรัมป์' พูดโจมตีโป๊ปเลโอเป็นสิ่งที่ 'รับไม่ได้'

จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี กล่าวเมื่อวันจันทร์ (13 เม.ย.) ว่า การโจมตีสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ นั้น "ยอมรับไม่ได้" และได้ร่วมกับนักการเมืองจากทุกพรรคการเมืองออกมาปกป้องสมเด็จพระสันตะปาปา
คำแถลงดังกล่าวถือเป็นการตำหนิ ทรัมป์ อย่างเปิดเผยที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักจากเมโลนี ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก และสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในอิตาลีต่อการโจมตีโป๊ปเลโอของทรัมป์
ทรัมป์ จุดชนวนความวุ่นวายด้วยการเรียกสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอว่า "แย่มาก" ในการกล่าวโจมตีอย่างยาวนานเมื่อวันอาทิตย์ (12) ต่อมาเขาได้โพสต์ภาพที่สร้างโดย AI ซึ่งแสดงให้เห็นตัวเขาเองในลักษณะคล้ายพระเยซู จนจุดกระแสความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในหมู่คริสเตียนที่มองว่าภาพนั้นเป็นการดูหมิ่นศาสนา
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ผู้นำของชาวคริสต์คาทอลิก 1.4 พันล้านคนทั่วโลก ทรงออกมมตอบโต้ทันที โดยตรัสกับผู้สื่อข่าวว่า พระองค์ "ไม่กลัว" รัฐบาลทรัมป์ และทรงสัญญาว่าจะยังคงออกมาพูดต่อต้านสงครามที่สหรัฐฯ เป็นผู้นำในการโจมตีอิหร่าน และปกป้องผู้อพยพต่อไป
เมโลนี ออกคำแถลงเบื้องต้นสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ขณะที่พระองค์เสด็จเยือน 4 ประเทศในแอฟริกา แต่ไม่ได้กล่าวถึงคำพูดโจมตีของ ทรัมป์ โดยเฉพาะ
นักการเมืองฝ่ายค้านกล่าวหาเธอว่าขาดความกล้าหาญที่จะท้าทาย ทรัมป์ โดยตรง ทำให้เธอต้องออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เพื่อชี้แจงจุดยืนของเธอ
“ดิฉันเห็นว่าคำพูดของประธานาธิบดี ทรัมป์ ที่มีต่อพระสันตะปาปานั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พระสันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนจักรคาทอลิก และเป็นเรื่องถูกต้องและปกติที่พระองค์จะทรงเรียกร้องสันติภาพและประณามสงครามทุกรูปแบบ” เธอกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์