กล้ายิงก็ลองดู!จีนกร้าวจะยังคงเดินเรือผ่านฮอร์มุซ เมินทรัมป์สั่งสกัดทุกลำที่เข้าใกล้แนวปิดล้อมอิหร่าน

จีนเมื่อวันจันทร์(13 เม.ย.) ออกคำเตือนอย่างเด็ดขาดและชัดเจนไปยังสหรัฐฯ ต่อการตัดสินใจกำหนดปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมส่งเสียงขู่อย่าคิดแทรกแซงใดๆในความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับเตหะราน ความเคลื่อนไหวหลังคาดการณ์กันว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หวังใช้มาตรการดังกล่าวบีบจีน ให้ไปกดดันอิหร่านต่ออีกทอดหนึ่ง
พลเรือเอกดงจุน รัฐมนตรีกลาโหมจีน ประกาศกร้าวว่าปักกิ่งจะยึดถือพันธสัญญาทางการค้าและพลังงานที่มีกับเตหะราน และยืนกรานว่าเรือของจีนจะยังคงปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมเตือนเกี่ยวกับการแทรกแซงจากภายนอก
"เรือของเรากำลังเคลื่อนเข้าและออกจากน่านน้ำช่องแคบฮอร์มุซ เรามีข้อตกลงการค้าและพลังงานกับอิหร่าน เราจะเคารพและยึดถือข้อตกลงเหล่านั้น และคาดหมายว่าฝ่ายอื่นจะไม่แทรกแซงกิจการของเรา" เขากล่าว พร้อมอ้างว่าอิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ นั่นหมายความว่าช่องแคบแห่งนี้ยังคงเปิดให้สัญจรสำหรับเรือของจีน
คำเตือนของปักกิ่ง มีขึ้นหลังจากเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีอย่างน้อย 2 ลำ ถูกบีบให้หันหัวออกห่างช่องแคบฮอร์มุซ หลังสหรัฐฯกำหนดปิดล้อมทางทะเล อ้างข้อมูลติดตามการเดินเรือ หนึ่งในนั้นรวมถึงเรือ Rich Starry ซึ่งขึ้นบัญชีว่ามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จีน รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางครั้งนี้ มีขึ้นไม่กี่นาทีหลังมาตรการปิดล้อมมีผลบังคับใช้
เส้นทางน้ำแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปักกิ่ง โดยมันป้อนอุปทานน้ำมันแก่จีนเกือบๆ 40% และก๊าซแอลเอ็นจีอย่างน้อย 30% ของความต้องการทั้งหมดภายในประเทศ
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานระหว่างประเทศที่มีความสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันโลก ความปั่นป่วนใดๆต่อการเดินเรือในภูมิภาค ได้ก่อความโกลาหลในทันทีต่อตลาดโลกและความมั่นคงทางพลังงาน
การปิดล้อมโดยสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้แล้วในวันจันทร์(13 เม.ย.) โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่าห้ามเรือทุกลำที่กำลังเข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่าน สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้แล้วเขายังส่งเสียงเตือนอย่างจริงจังไปยังกองทัพเรืออิหร่าน บอกว่าเรือโจมตีเร็วลำไหนที่มุ่งหน้าเข้าหาเรือของอเมริกา จะถูกทำลาย
"ถ้าเรือเหล่านี้เข้ามาเฉียดใกล้แนวปิดล้อมของเรา พวกเขามันจะถูกกำจัดในทันที ใช้ระบบสังหารเดียวกับที่เราใช้จัดการกับพวกลักลอบขนยาเสพติดบนเรือกลางทะเล" ทรัมป์โพสต์บนทรูธโซเชียล
