โลกยังมีหวัง!สื่อเผยUS-อิหร่านคิดเปิดเจรจาอีกรอบ ทั้ง2ฝ่ายต่างส่งสัญญาณทางบวก

สหรัฐฯและอิหร่านกำลังชั่งใจเปิดเจรจารอบ 2 เพื่อกอบกู้ข้อตกลงหยุดยิงที่หยุดชะงัก หลังจากการหารือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ในอิสลามาบัด ยุติลงโดยปราศจากการผ่าทางตันใดๆ ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นนี้
การเจรจาที่นำโดยรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ จบลงโดยปราศจากข้อตกลงหนึ่งใดๆ แต่ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ระบุว่าเวลานี้ทั้ง 2 ฝ่าย กำลังชั่งใจจัดประชุมติดตามผล ก่อนหน้าที่ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน จะหมดอายุลงในสัปดาห์หน้า หนึ่งในข้อเสนอที่อยู่ในการพิจารณาคือจัดการเจรจารอบ 2 ในอิสลามาบัด แต่ก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้สถานที่อื่นเช่นกัน
เจ้าหน้าที่หลายคนเปิดเผยกับบลูมเบิร์กโดยไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าเป้าหมายของมันคือ การคงไว้ซึ่งการเปิดช่องทางด้านการทูตและบรรลุข้อตกลงในระยะยาว ก่อนหน้าที่ข่อตกลงชั่วคราวจะหมดอายุลง
ทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่ทางสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานเช่นกันว่า พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาอีกรอบ ขณะที่ เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน กล่าวว่ายังคงเดินหน้าความพยายามทางการทูต เพื่อคลี่คลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเช่นกัน ต่อการเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพิ่มเติม พร้อมอ้างว่าอิหร่านได้ติดต่อมาหาอเมริกา "เราได้รับสายในตอนเช้าวันนี้ จากบุคคลที่ถูกตัว คนที่เหมาะสม และพวกเขาต้องการทำข้อตกลง" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว โดยไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนที่เขาสนทนาด้วย
อย่างไรก็ตามขณะเดียวกัน วอชิงตันยังคงเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่าน เดินหน้าแผนปิดล้อมทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งพลังงานอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
อีกด้านหนึ่ง ภูมิภาคตะวันออกกลางได้ยกระดับความพยายามทางการทูตในความหวังยุติสงครามที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จากตุรกีและอียิปต์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับความพยายามเข้าช่วยยุติความขัดแย้ง
เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดินทางกลับจากอิสลามาบัด แบบมือเปล่า หลังเจรจากับตัวแทนของอิหร่านเกือบทั้งวันคืนคืน แต่ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงใดๆ โดยทั้ง แวนซ์ และ ทรัมป์ อ้างว่าการเจรจาพังครืน เพราะอิหร่านปฏิเสธละทิ้งความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์
อย่างไรก็ตามระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ในวันจันทร์(13 เม.ย.) แวนซ์ บอกว่าสหรัฐฯมีความคืบหน้าต่างๆมากมายกับอิหร่าน และพอถูกถามว่าจะมีการเจรจาเพิ่มเติมกันอีกหรือไม่ รองประธานาธิบดีอเมริกาตอบว่า "เวลานี้มันขึ้นอยู่กับทางอิหร่านแล้ว"
เขากล่าวต่อว่าสหรัฐฯคาดหมายว่าอิหร่านจะมีความคืบหน้าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และเตือนว่าการเจรจาอาจเปลี่ยนไป ถ้าเตหะรานไม่ยอมเปิดเส้นทางเดินเรืออันสำคัญแห่งนี้
มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ซึ่งพูดคุยทางโทรศัพท์กับ วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวว่าเตหะรานต้องการข้อตกลงที่สมดุลและยุติธรรม "ถ้าสหรัฐฯคืนสู่กรอบการทำงานตามกฎหมายระหว่างประเทศ การบรรลุข้อตกลงก็ไม่อยู่ไม่ห่างไกลนัก" สื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่านรายงาน
อิหร่าน ปฏิเสธว่าไม่ได้เสาะหาการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ แต่ยืนกรานในสิทธิเสริมสมรรถนะยูเรเนียม เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวโทษการเจรจาที่พังครืน ไปที่ข้อเรียกร้องที่เลยเถิดของฝ่ายเอมริกา
แม้การเจรจาล้มเหลว แต่ อิหร่าน บ่งชี้ว่าการทูตจะยังคงเดินหน้าต่อไป โดยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน บอกว่าความเห็นต่างระหว่าง 2 ชาติ คงไม่อาจคลี่คลายได้จากการเจรจาเพียงรอบเดียว
ในสิ่งที่พวกนักสังเกตการณ์บางส่วนมองว่าเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกพอประมาณ ทรัมป์โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์(12 เม.ย.) ว่าเขา "ไม่รู้สึกแปลกใจเลย ที่คณะผู้แทนของเรา จะรับรู้ถึงความเป็นมิตรมากๆและความเคารพจากบรรดาคณะผู้แทนของอิหร่าน"
(ที่มา:บลูมเบิร์ก/รอยเตอร์)