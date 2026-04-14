น้ำมันขึ้นหลังUSเริ่มปิดล้อมฮอร์มุซ ทองลง-หุ้นสหรัฐฯปิดบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 4% ในวันจันทร์(13 เม.ย.) หลังกองทัพสหรัฐฯเริ่มปิดล้อมเรือที่แล่นออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ตามหลังการเจรจาพังครืนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ปัจจัยนี้ฉุดทองคำปรับลด ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก นักลงทุนยังคงหวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะพบทางออกสำหรับคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 2.51 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 4.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้เริ่มปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้วในวันจันทร์(13 เม.ย.) กระตุ้นคำขู่แก้แค้นจากเตหะราน ตามหลังการเจรจาระหว่าง 2 ชาติล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์
ทรัมป์ เตือนว่าเรือโจมตีเร็วใดๆของอิหร่านที่เข้าใกล้แนวการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯจะถูกกำจัด อย่างไรก็ตามบรรดาพันธมิตรนาโต บอกว่าพวกเขาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแผนปิดล้อมของทรัมป์ และเสนอว่าจะเข้าแทรกแซงก็ต่อเมื่อการสู้รบสิ้นสุดลง
แม้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านพังครืนลง แต่ราคาทองคำปรับลดในวันจันทร์(13 เม.ย.) ตามแรงกดดันการแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโร้มปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 20 ดอลลาร์ หรือ 0.4 % ปิดที่ 4,767.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(13 เม.ย.) นักลงทุนดูเหมือนยังคงมีความหวังต่อการพบทางออกหนึ่งของสงครามในตะวันอกกลาง มองข้ามการเจรจาที่ล้มเหลวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ขณะเดียวกันก็จับตาฤดูกาลรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆ ที่เริ่มทยอยเผยแพร่กันออกมาแล้ว
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 301.68 จุด (0.63 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,218.25 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 69.35 จุด (1.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,886.24 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 280.84 จุด (1.23 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,183.74 จุด
"ดูเหมือนว่าผู้คนจะเริ่มชินชากับการเจรจาต่อรองที่ยืดเยื้อเหล่านี้แล้ว ที่เริ่มๆหยุดๆ โดยเฉพาะท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิง ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าข้อตกลงหยุดยิงจะได้รับการยึดถือ" มาร์ค ลุสชินนี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การลงทุน ณ แจนนีย์ มอนต์โกเมรี สกอตต์ กล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)