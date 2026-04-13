อิหร่านลั่น! ท่าเรือทุกแห่งในอ่าวเปอร์เซีย-ทะเลโอมาน 'จะไม่ปลอดภัย' หากอิหร่านถูกสหรัฐฯ ปิดล้อม

กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) เตือนเมื่อวันจันทร์ (13 เม.ย.) ว่า “จะไม่มีท่าเรือใดในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานปลอดภัย” หลังจากที่สหรัฐฯ ปิดล้อมการจราจรทางทะเลทั้งหมดที่เข้าและออกจากท่าเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
IRGC กล่าวในคำแถลงที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐ IRIB ว่า ความปลอดภัยของท่าเรือในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานนั้น “เป็นของทุกคน หรือไม่ก็จะไม่มีใคร (ปลอดภัย) เลย”
คำแถลงระบุด้วยว่า กองทัพอิหร่าน “ถือว่าการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของประเทศเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำของอิหร่านจึงเป็นสิทธิโดยธรรมชาติของชาติอิหร่าน”
แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า “เรือที่เกี่ยวข้องกับศัตรู” จะถูกปฏิเสธไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่เรือลำอื่น ๆ อาจผ่านได้ภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดโดยเตหะราน
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) กล่าวว่า อิหร่าน “จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการใช้กลไกถาวรเพื่อควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ” แม้หลังสงครามสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม โดยอ้างถึง “ภัยคุกคามจากศัตรูอย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่า “ข้อจำกัดที่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอาชญากรได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางทะเลในน่านน้ำสากลนั้น ผิดกฎหมายและเทียบเท่ากับการปล้นสะดม”
สหรัฐฯ ประกาศว่าจะบังคับใช้การปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านตั้งแต่เวลา 14:00 GMT ในวันจันทร์ (13)
การเจรจาตรงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดฉากลงโดยยังไร้ข้อตกลงยุติสงคราม
ที่มา: Anadolu