ฟิลิปปินส์กล่าวหา 'จีน' แอบวางยาพิษ 'ไซยาไนด์' ลงในทะเลพิพาท

ทางการฟิลิปปินส์ออกมากล่าวหาชาวประมงจีนว่าเท "สารไซยาไนด์" ลงในน่านน้ำรอบๆ หมู่เกาะสแปรตลีย์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ และเป็นสถานที่ที่เกิดการเผชิญหน้ารุนแรงกับเรือของจีน
จีนอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด แม้ว่าศาลระหว่างประเทศจะตัดสินว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับก็ตาม
สภาความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NSC) กล่าวหาว่า การวางยาพิษเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วบริเวณเกาะปะการังเซคันด์โธมัส (Second Thomas) ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ ซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือที่สำคัญและขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุ
“การใช้ไซยาไนด์ที่เกาะปะการัง Ayungin ถือเป็นการก่อวินาศกรรมที่มุ่งทำลายประชากรปลาในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ขาดแหล่งอาหารที่สำคัญ” คอร์เนลิโอ วาเลนเซีย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติระบุในงานแถลงข่าว โดยใช้คำที่ฟิลิปปินส์ใช้เรียกแนวปะการังดังกล่าว
วาเลนเซีย กล่าวเสริมว่า การกระทำเหล่านี้ยัง “คุกคามกำลังพลของกองทัพเรือของเรา” ผ่านการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อน การกินปลาที่ปนเปื้อนสารพิษ รวมถึงการกัดเซาะปะการัง
ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาประณามข้อกล่าวหาใหม่นี้ว่าเป็น "เรื่องไร้สาระ"
กัว เจียคุน โฆษกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการแถลงข่าวประจำวันจันทร์ (13) ว่า "เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออย่างสิ้นเชิง และไม่คุ้มค่าที่จะโต้แย้ง"
เขายังเสริมด้วยว่า "ฟิลิปปินส์ได้ก่อกวนเรือประมงจีนที่กำลังทำการประมงตามปกติอย่างผิดกฎหมาย และปล้นเอาเสบียงของชาวประมงไป"
มะนิลาและปักกิ่งมีประวัติการเผชิญหน้าทางทะเลในพื้นที่แถบนี้มายาวนาน รวมถึงการปะทะที่รุนแรงในเดือน มิ.ย. ปี 2024 ซึ่งหน่วยยามฝั่งของจีนใช้มีด ไม้ และขวานบุกขึ้นเรือของกองทัพเรือฟิลิปปินส์
วาเลนเซียย้ำว่า ความเสียหายของแนวปะการังจากการวางยาพิษด้วยไซยาไนด์อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของซากเรือรบ BRP Sierra Madre ซึ่งเป็นเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารฟิลิปปินส์เข้าไปประจำการอยู่
มะนิลาจงใจนำเรือลำนี้ไปเกยตื้นบนสันดอนในปี 1999 เพื่ออ้างสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว
พลเรือตรี รอย วินเซนต์ ตรินิแดด โฆษกของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ทหารฟิลิปปินส์ยึดขวดไซยาไนด์ 10 ขวดจากเรือที่ปล่อยออกจากเรือประมงจีนในเดือน ก.พ., ก.ค. และ ต.ค. ปี 2025
เขากล่าวว่า ทหารสังเกตเห็นลูกเรือจีนอีกกลุ่มหนึ่งวางยาพิษในน้ำใกล้เกาะปะการัง Second Thomas เมื่อเดือนที่แล้ว และต่อมาพบว่าน้ำบริเวณสันดอนมีสารไซยาไนด์ปนเปื้อน
ตรินิแดดกล่าวเพิ่มเติมว่า ยังไม่มีทหารฟิลิปปินส์บนเรือรบที่ตรวจพบสารพิษในร่างกาย
ทั้ง วาเลนเซีย และ ตรินิแดด กล่าวหาว่า เรือแม่ของชาวประมงเหล่านั้นทำงานให้กับกองทัพเรือจีน
วาเลนเซียกล่าวว่า NSC มีแผนจะส่งรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานสำหรับการประท้วงทางการทูต
เขายังกล่าวเสริมว่า มะนิลาได้สั่งการให้กองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งเพิ่มการลาดตระเวน "เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม" ในพื้นที่ดังกล่าว
ที่มา: เอเอฟพี