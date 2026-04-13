อิสราเอลตำหนิ 'ทูตสเปน' กรณีชาวบ้านจัดพิธีระเบิดหุ่น 'เนทันยาฮู' อ้างสะท้อนแนวคิดเกลียดชังยิว

อิสราเอลแถลงเมื่อวันเสาร์ (11 เม.ย ) ว่าได้ตำหนินักการทูตอาวุโสที่สุดของสเปนในกรุงเทลอาวีฟเกี่ยวกับการระเบิดหุ่นจำลองขนาดใหญ่ของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ในเมืองแห่งหนึ่งของสเปน เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว
มาเรีย โดโลเรส นาร์วาเอซ นายกเทศมนตรีของเมือง บอกกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่า หุ่นจำลองขนาดสูง 7 เมตร ถูกบรรจุด้วยดินปืน 14 กิโลกรัม ในเมืองเอลบูร์โก เมืองเล็กๆ ใกล้กับเมืองมาลากาทางตอนใต้ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. โดยเป็นประเพณีที่จัดกันมานานหลายสิบปี
"ความเกลียดชังต่อชาวยิวที่น่าตกใจที่แสดงออกมาที่นี่เป็นผลโดยตรงจากการยุยงปลุกปั่นอย่างเป็นระบบของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ ของสเปน" กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลกล่าวในถ้อยแถลงบน X
แหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศสเปนชี้แจงว่า "รัฐบาลสเปนมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ลัทธิเกลียดชังชาวยิว และรูปแบบของความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ ที่ชี้ให้เห็นในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง"
นาวาเอซ นายกเทศมนตรีเมืองเอลบูร์โก กล่าวว่า เมืองนี้เคยใช้หุ่นจำลองของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในงานประจำปีมาก่อนแล้ว
รัฐบาลสเปนวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลในอิหร่านและเลบานอนอย่างเปิดเผย แม้สหรัฐฯ จะขู่ลงโทษพันธมิตรนาโตที่ไม่ให้ความร่วมมือก็ตาม
สเปนและอิสราเอลมีข้อพิพาททางการทูตที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งเริ่มต้นจากสงครามในฉนวนกาซา โดย กีเดียน ซาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล กล่าวว่า การที่สเปนสั่งห้ามเครื่องบินและเรือที่จะบรรทุกอาวุธไปยังอิสราเอลใช้ท่าเรือหรือน่านฟ้าของสเปน สืบเนื่องจากการรุกทางทหารของอิสราเอลนั้น ถือเป็นการ "ต่อต้านชาวยิว"
รัฐมนตรีต่างประเทศสเปน โฮเซ มานูเอล อัลบาเรส กล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ หลังเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วเลบานอนในสัปดาห์นี้
เนทันยาฮู อ้างเมื่อวันพุธ (8)ว่า เลบานอนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิง และกองทัพอิสราเอลจะยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างรุนแรง
ซานเชซ ซึ่งกลายเป็นผู้นำฝ่ายต่อต้านสงครามอิหร่าน ได้ปิดน่านฟ้าสเปนสำหรับเครื่องบินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้านี้ ซึ่งเขาชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดความยับยั้งชั่งใจและผิดกฎหมาย
