ใครขวางเป็นเจอดี! 'ทรัมป์' ฟาดเดือด 'โป๊ปเลโอ' หลังถูกวิจารณ์นโยบายต่อต้านผู้อพยพ-สงครามอิหร่าน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โจมตีสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 เมื่อคืนวันอาทิตย์ (12 เม.ย.) หลังจากที่พระองค์ทรงวิจารณ์นโยบายต่างประเทศและนโยบายคนเข้าเมืองของผู้นำสหรัฐฯ รายนี้
"สมเด็จพระสันตะปาปาเลโออ่อนแอเรื่องอาชญากรรม และแย่มากในเรื่องนโยบายต่างประเทศ" ทรัมป์ เขียนในโพสต์บนเว็บไซต์ Truth Social
โป๊ปเลโอซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เกิดในสหรัฐฯ ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการวิพากษ์วิจารณ์สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. และก่อนหน้านั้นพระองค์เคยตั้งคำถามถึงแนวทางการบริหารของทรัมป์ในเรื่องคนเข้าเมือง
"เลโอ ควรปรับปรุงบทบาทของตนในฐานะสมเด็จพระสันตะปาปา" ทรัมป์ เขียนในโพสต์เมื่อวันอาทิตย์ (12) และต่อมาเขายังบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขา "ไม่ค่อยชอบ" สมเด็จพระสันตะปาปาองค์นี้
ทรัมป์ ยังกล่าวหาว่าพระองค์ "อ่อนแอเรื่องอาวุธนิวเคลียร์" หลายวันหลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า การที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ว่าจะทำลายอารยธรรมอิหร่านนั้น "ยอมรับไม่ได้อย่างแท้จริง"
ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอาทิตย์ใบลานเมื่อเดือนที่แล้ว ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า พระเจ้าทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของผู้นำที่ก่อสงครามและมี “มือเปื้อนเลือด” โดยทรงเรียกความขัดแย้งในอิหร่านว่า “โหดร้าย”
นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอยังทรงเรียกร้องให้ทรัมป์หา “ทางออก” เพื่อยุติความขัดแย้งและ “ลดความรุนแรงลง”
ในโพสต์ของเขา ทรัมป์ กล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอได้รับเลือกให้เป็นผู้นำคริสตจักรคาทอลิกเมื่อปีที่แล้ว “เพราะเขาเป็นชาวอเมริกัน และพวกเขาคิดว่านั่นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์”
วาติกันไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอทรงเรียกร้องให้มีการ “ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง” เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อผู้อพยพในสหรัฐอเมริกา และเมื่อปีที่แล้วยังทรงตั้งคำถามว่านโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดของ ทรัมป์ สอดคล้องกับคำสอนเรื่องการปกป้องชีวิตของคริสตจักรคาทอลิกหรือไม่
“คนที่บอกว่าตัวเองต่อต้านการทำแท้ง แต่กลับเห็นด้วยกับการปฏิบัติต่อผู้อพยพอย่างโหดร้ายในสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่านั่นคือการสนับสนุนชีวิตหรือไม่” โป๊ปเลโอตรัสในเดือน ก.ย.
ความเชื่อของโป๊ปเลโอในการใช้แนวทางที่เห็นอกเห็นใจมากขึ้นต่อการอพยพ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่แสดงออกโดยบรรดาสันตะปาปาองค์ก่อนๆ เช่นกัน ตรงกันข้ามกับจุดยืนของ ทรัมป์ ที่โต้แย้งว่า สหรัฐฯ ต้องลดการอพยพจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อลดอาชญากรรม
“เขาเป็นคนหัวเสรีนิยมมาก และเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในการหยุดยั้งอาชญากรรม” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในคืนวันอาทิตย์ (12)
ทรัมป์ ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์นโยบายผู้อพยพของ ทรัมป์ เมื่อเขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรก และกล่าวว่า ทรัมป์ “ไม่ใช่คริสเตียน”
ทรัมป์ เคยเรียกพระสันตะปาปาฟรานซิสว่า “น่าอับอาย” ในช่วงต้นปี 2016
ที่มา: รอยเตอร์