มีคนเงิบ!UKกล้าหือไม่เข้าร่วมปิดล้อม'ฮอร์มุซ' หลัง'ทรัมป์'อ้างอังกฤษและชาติอื่นกำลังมาช่วย

สหราชอาณาจักรจะไม่เข้าร่วมกับสหรัฐฯในการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ อ้างว่ามีประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลอนดอน จะเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าว
"เรายังคงสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนเศรษฐกิจโลกและค่าครองชีพในประเทศของเรา" โฆษกของรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุ ตามรายงานของสกายนิวส์ "ช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ควรอยู่ภายใต้การเก็บค่าผ่านทาง"
ก่อนหน้านี้สหราชอาณาจักรเคยบ่งชี้ว่าพวกเขาอาจเข้ามามีบทบาทหนึ่งๆในด้านการทำให้ช่องแคบฮอร์มุซ มีความปลอดภัยสำหรับการสัญจรผ่านไปมา ในขณะที่ระบบค้นหาทุ่นระเบิดและศักยภาพต่อต้านโดรนของพวกเขาถูกส่งเข้าไปยังภูมิภาคแถบนี้อยู่ก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตามมีความกังวลภายในรัฐบาล ว่าการทำตามความต้องการของทรัมป์ เกี่ยวกับการส่งเรือรบช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อาจทำให้วิกฤตลุกลาม ดังนั้นทางสหราชอาณาจักรจึงมีความตั้งใจพิจารณาบทบาทเพียงแค่ในด้านปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเท่านั้น ซึ่งห่างไกลอย่างมากจากข้อเสนอปิดล้อมช่องแคบของทรัมป์
เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเน้นว่าลอนดอน "กำลังทำงานอย่างเร่งด่วน" ร่วมกับฝรั่งเศสและบรรดาพันธมิตรอื่นๆ ในการจัดตั้งแนวร่วมอย่างกว้างขวาง สำหรับปกป้องเสรีภาพการเดินเรือ
ความเคลื่อนไหวปฏิเสธของสหราชอาณาจักร มีขึ้นไม่นานหลังจากก่อนหน้านี้ ทรัมป์ อ้างว่าสหราชอาณาจักรกำลังส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดช่วยเคลียร์ช่องแคบ
ทรัมป์ กล่าวอ้างในวันอาทิตย์(12เม.ย.) ว่าประเทศอื่นๆจะเข้าช่วยสหรัฐฯ ในการปิดล้อมทางทะเลเล่นงานอิหร่าน ตามหลังการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานในกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถานในวันเสาร์(11 เม.ย.) ล้มเหลวในการก่อข้อตกลงใดๆ ในการยุติสงครามที่ลากยาวมานานหลายสัปดาห์
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ทรัมป์กล่าวว่า "เรากำลังจะปิดล้อม มันจะใช้เวลาสักพัก แต่มันจะเริ่มได้ผลในไม่ช้า เราคิดว่ามากมายหลายประเทศกำลังจะช่วยเราในเรื่องนี้เช่นกัน เรากำลังจะปิดล้อมโดยสิ้นเชิง เราจะไม่ปล่อยให้อิหร่านทำเงินจากการขายน้ำมันไปยังคนที่พวกเขาชอบ ไม่ใช่คนที่พวกเขาไม่ชอบ"
"การปิดล้อมจะใช้เวลาสักพัก แต่มันจะได้ผลเร็วๆนี้ และบรรดาชาติในอ่าวอาหรับกำลังเข้าช่วยความพยายามดังกล่าวแล้ว" ทรัมป์กล่าวอ้าง โดยไม่เจาะจงว่าเป็นประเทศไหน "เรามีเรือกวาดทุ่นระเบิด ตอนนี้เรือกวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำที่ทันสมัยมากๆ ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุด แต่เรากำลังเพิ่มเติมเรือกวาดทุ่นระเบิดรุ่นดั้งเดิมเข้ามา และเท่าที่ผมเข้าใจ สหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆบางชาติ กำลังส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดมา"
ตามหลังสหรัฐฯแถลงเริ่มปิดล้อมทางทำเลเล็งเป้าเล่นงานการสัญจรของเรือทั้งเข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ทาง โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ส่งเสียงเตือนว่าความเคลื่อนไหวนี้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่อเมริกาเอง
"ขอให้สนุกกับตัวเลขหน้าปั๊มในปัจจุบัน กับสิ่งที่เรียกว่าการปิดล้อม ไม่นานคุณจะคิดถึงราคาน้ำมันลิตรละ $4–$5" กาลิบาฟ เขียน อ้างถึงผลกระทบต่อราคาพลังงานโลก ขณะที่อิหร่านยืนหยัดในจุดยืนของตนแม้จะเผชิญกับการข่มขู่จากสหรัฐฯ
(ที่มา:สกายนิวส์/บีบีซี/เดอะการเดียน)