รุมกินโต๊ะเนทันยาฮู! ผู้นำตุรกีขู่เปิดศึกสงครามกับอิสราเอล ทนไม่ไหวทำป่าเถื่อนกับปาเลสไตน์และเลบานอน

ประธานาธิบดี เรเจป ตัยยิบ แอร์โดอัน แห่งตุรกี เมื่อวันอาทิตย์(12 เม.ย.) กล่าวหาอิสราเอลกระทำการโหดร้ายป่าเถื่อนกับปาเลสไตน์และเลบานอน ขู่เป็นไปได้ที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารกับรัฐยิว แบบเดียวกับที่เคยเข้าแทรกแซงในคาราบัคและลิเบีย
"เครือข่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มือเปื้อนเลือด ยังคงเข่นฆ่าผูู้บริสุทธิ์ ทั้งเด็กๆ ผู้หญิงและพลเรือน โดยไม่มีกฎเกณฑ์และหลักการใดๆ เพิกเฉยคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวล" แอร์โดอันระบุ ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ ณ เวลาประชุม International Asia-Political Parties Conference ในอิสตันบูล
"แม้มีข้อตกลงหยุดยิง แต่อิสราเอลบีบให้ชาวเลบานอน 1.2 ล้านคน ต้องหนีออกจากบ้านเรือน สืบเนื่องจากการโจมตีที่ตั้งถิ่นฐานพลเรือน" แอร์โดอันกล่าว แม้ขณะเดียวกันทั้งอิสราเอลและสหรัฐฯกล่าวอ้างว่า เลบานอน ไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบันกับอิหร่าน
แอร์โดกัน กล่าวต่อ ให้คำจำกัดความการกระทำของอิสราเอล "โหดร้ายป่าเถื่อน" ขณะเดียวกันก็ยังอ้างกฎหมายอันเป็นที่ถกเถียงฉบับหนึ่งที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้ ที่อนุมัติบทลงโทษประหารชีวิตพวกก่อการร้าย ที่ทางผู้นำตุรกีเชื่อว่ามันมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อ "ลงทัณฑ์กับนักโทษชาวปาเลสไตน์เท่านั้น"
ระหว่างตอบคำถามกับพวกผู้สื่อข่าวหลังจากนั้นในวันเดียวกัน แอร์โดอัน ยกระดับวาทกรรมเดือดดาลมากขึ้นไปอีก บ่งชี้ว่า อังการา อาจเลือกทำสงครามกับกองทัพอิสราเอล
"เราต้องเข้มแข็งเพื่อขัดขวางอิสราเอลจากการทำเรื่องนี้กับปาเลสไตน์" แอร์โดอันกล่าว "อย่างที่เราเคยเข้าไปในคาราบัค แบบเดียวกับที่เราเคยเข้าไปในลิเบีย เราจะทำแบบเดียวกับพวกเขา" ผู้นำตุรกีเน้นย้ำ "ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางเราจากการทำสิ่งนี้ เราจำเป็นต้องเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้ได้"
วาทกรรมอันดุเดือดของแอร์โดอัน เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเล่าของเขา ในความพยายามวางสถานะของตุรกี ในฐานะผู้ปกป้องสิทธิของชาวปาเลสไตน์อย่างแข็งขัน
อามิชัย เอลิยาฮู รัฐมนตรีกระทรวงมรดกและวัฒนธรรมของอิสราเอล ประณามคำพูดของ แอร์โดอัน อย่างดุเดือด และกล่าวหาผู้นำตุรกีหน้าซื่อใจคด เน้นว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ตุรกี เคยรุกรานดินแดนไซปรัสและปฏิบัติอย่างเลวร้ายกับบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเคิร์ด
ศึกวาทกรรมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อวันศุกร์(10 เม.ย.) ศาลแห่งหนึ่งของตุรกี สั่งฟ้อง เนทันยาฮู และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของอิสราเอล 35 ราย ในนั้นรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีความมั่นคง ต่อบทบาทของพวกเขาในการสกัดกั้นทางทะเล ขบวนเรือที่กำลังลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซา ในเดือนตุลาคม 2025 หัวหน้าอัยการอิสตันบูลกล่าวหาบุคคลข้างต้น ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการทางทหารกับพลเรือนในน่านน้ำสากล
บรรดาผู้เข้าร่วมในขบวนเรือดังกล่าว รวมไปถึง เกรตา ทุนเบิร์ก นักเคลื่อนไหวคนดัง ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอล และนำมาซึ่งผลลัพธ์ ตุรกีตัดสินใจออกหมายจับเนทันยาฮูและคนอื่นๆ ในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็นระบบในสงครามกาซา
เนทันยาฮู และ 2 รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์(11 เม.ย.) ออกมาตอบโต้การฟ้องร้องดังกล่าว ด้วยการกล่าวหา แอร์โดอัน กลับว่า "สังหารหมู่พลเมืองชาวเคิร์ดของตนเอง"
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)