ไทยอาจได้เฮด้วย!สื่อนอกเผยเรือบรรทุกน้ำมันใหญ่ยักษ์3ลำล่องผ่านฮอร์มุซ ในนั้นเช่าเหมาลำโดยปตท.

เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (Supertanker) ซึ่งบรรทุกน้ำมันเต็มลำ จำนวน 3 ลำ ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกมาในวันเสาร์(11 เม.ย.) ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลการเดินเรือ หนึ่งในนั้นเป็นเรือที่เช่าเหมาลำโดยปตท. บริษัทพลังงานแห่งรัฐของไทย ความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเป็นเรือชุดแรกๆที่แล่นออกจากอ่าวเปอร์เซีย นับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
มาตรการของเตหะราน ในการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของอุปทานโลก ได้ก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานพลังงานโลกและผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน นับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
รอยเตอร์อ้างข้อมูลของ LSEG ระบุว่าเรือเซริฟอส เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) ประดับธงชาติไลบีเรีย และเรือ VLCC Cospearl Lake และ He Rong Hai ที่ติดธงชาติจีน ได้เข้าและออกจากจุดทอดสมอเส้นทางทดลองฮอร์มุซ (Hormuz Passage trial anchorage) ที่เลี่ยงเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันเสาร์(11 เม.ย.) โดยที่เรือแต่ลำมีศักยภาพบรรทุกน้ำมันได้สูงสุด 2 ล้านบาร์เรล
ข้อมูลจาก LSEG และ Kpler data เผยว่าเรือเซริฟอส เช่าเหมาลำโดยปตท.บริษัทพลังงานของไทย ที่มีรัฐเป็นเจ้าของ มันเป็นหนึ่งในเรือ 7 ลำ ที่มาเลเซียขออนุญาตจากอิหร่านสำหรับล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นนี้เปิดเผยกับรอยเตอร์ เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำนี้โหลดน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม และคาดหมายว่าจะเดินทางถึงท่าเรือมะละกาของมาเลเซีย ในวันที่ 21 เมษายน
กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย บริษัทปิโตรนาส และปตท. ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นรอยเตอร์ในวันอาทิตย์ (12 เม.ย.) เนื่องจากนอกเวลาทำการ
(ที่มา:รอยเตอร์)