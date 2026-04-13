ช้างล้ม!พรรคของ'วิคตอร์ ออร์บาน'ปธน.ฮังการี พ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งราบคาบ สิ้นสุดการปกครอง16ปี

วิคตอร์ ออร์บาน ผู้นำชาตินิยมของฮังการี ประสบความพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ต่อพรรคการเมืองฝ่ายค้าน "ทิสซา" ในศึกเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์(12 เม.ย.) ก่อความเสียหายแก่บรรดาพันธมิตรของเขาในรัสเซีย รวมถึงในทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯด้วย
ผลการเลือกตั้งหลังจากนับคะแนนไปได้ 81.5% พบว่าพรรคกลางขวางโปรยุโรปอย่างพรรคทิสซา ของปีเตอร์ แมกยาร์ คว้าเก้าอี้ได้ 137 ที่นั่ง ครองเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ที่มีความสำคัญยิ่งในรัฐสภาที่มีทั้งหมด 199 ที่นั่ง เอาชนะพรรคฟิเดสซ์ ของออร์บาน
"คะแนนการเลือกตั้งยังไม่ใช่ตัวเลขท้ายสุด แต่สถานการณ์มันเป็นที่เข้าใจได้และชัดเจน" ออร์บาน วัย 62 ปีกล่าว ณ สำนักงานหาเสียงของพรรค ท่ามกลางบรรดาผู้สนับสนุนบางส่วนที่ออกมารวมตัวกันบริเวณภายนอก บางคงถึงกับหลั่งน้ำตาตอนที่เฝ้าดูเขาแถลงข่าวผ่านหน้าจอโทรทัศน์ "ผลเลือกตั้งมันน่าเจ็บปวดสำหรับเรา แต่มันชัดเจน"
คณะกรรมการการเลือกตั้งประมาณการว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง 79% หรือมากกว่าศึกเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่ชาวฮังการีมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศ
แมกยาร์ วัย 45 ปี จากพรรคทิสซา ให้คำจำกัดความศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าเป็นการเลือกระหว่าง "ตะวันออกกับตะวันตก" เตือนบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งว่า ออร์บาน และจุดยืนเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรปของเขา จะนำพาประเทศห่างไกลจากกระแสหลักยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนทาง ออร์บาน ตอบโต้ว่าพรรคทิสซา จะลาก ฮังการี เข้าสู่สงครามที่ไม่ปรารถนากับรัสเซีย คำกล่าวหาที่ทาง แมกยาร์ ปฏิเสธ
การสิ้นสุดการปกครองยาวนาน 16 ปีของ ออร์บาน จะส่งผลกระทบอย่างสำคัญไม่ใช่แค่กับฮังการีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสหภาพยุโรป ยูเครนและมากกว่านั้น
มันคาดหมายว่าจะนำมาซึ่งจุดจบของบทบาทการเป็นปรปักษ์ของฮังการีภายในอียู เป็นไปได้ที่จะเปิดทางมอบงินกู้ 90,000 ล้านยูโร แก่ยูเครน ชาติที่สั่นคลอนจากสงคราม หลังจากที่ผ่านมา ถูกขัดขวางโดย ออร์บาน
ความพ่ายแพ้ของ ออร์บาน ยังอาจหมายความว่า ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการปลดปล่อยเงินทุนของอียู ที่จะมอบแก่ฮังการี หลังจากก่อนหน้านี้มันถูกระงับเอาไว้ ในสิ่งที่ บรัสเซลส์ บอกว่าเป็นเพราะการกระทำต่างๆของ ออร์บาน ที่กัดเซาะมาตรฐานประชาธิปไตย
นอกจากนี้แล้วความพ่ายแพ้ของ ออร์บาน ยังเท่ากับว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้สูญเสียพันธมิตรหลักในอียู และส่งคลื่นความช็อกไปทั่วกลุ่มฝ่ายขวาตะวันตก ในนั้นรวมถึงทำเนียบขาว
ใน ฮังการี ชัยชนะของ ทิสซา อาจเปิดทางสำหรับการปฏิรูปต่างๆนานา ที่ทางพรรคบอกว่าจะต่อสู้กับคอรัปชันและฟื้นฟูความเป็นอิสระของระบบยุติธรรมและสถาบันอื่นๆ
ออร์บาน ผู้คลางแคลงใจต่อการรวมกลุ่มยูโร สร้างแบบจำลองของ "ประชาธิปไตยที่ไม่เสรี" ขึ้นมา โดยได้พิมพ์เขียวการปกครอง จากขบวนการทำอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง(MAGA) ของทรัมป์และพวกผู้นิยมชมชอบแนวทางนี้ในยุโรป
อย่างไรก็ตามมีชาวฮังการีมากขึ้นเรื่อยๆที่เริ่มเบื่อหน่ายเขา ตามหลังภาวะเศรษฐกิจชะงักงันกว่า 3 ปี และค่าครองชีพที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับข่าวลือที่ว่าพวกคนวงในใกล้ชิดกับรัฐบาลของเขา กำลังสะสมความมั่งคั่งกันไม่หยุด
ออร์บาน ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งลงเอยด้วยการที่รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เดินทางเยือนบูดาเปสต์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับได้รับการสนับสนุนจากวังเครมลินและบรรดาผู้นำขวาจัดในยุโรป
อย่างไรก็ตามการหาเสียงของเขาถูกสั่นคลอนจากรายงานข่าวของสื่อมวลชน ที่กล่าวอ้างว่ารัฐบาลของเขาสมคบคิดกับรัสเซีย ทั้งในประเด็นด้านการทูตและการเมือง ทาง ออร์บาน ยืนกรานว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด และบอกว่าเป้าหมายของเขาคือปกป้องอัตลักษณ์ของฮังการี และค่านิยมคริสเตียนดั้งเดิมภายในสหภาพยุโรป รวมไปถึงความมั่นคงของประเทศ ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย
(ที่มา:รอยเตอร์)