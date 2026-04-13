'ทรัมป์' ประกาศปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ-เริ่มทำลายทุ่นระเบิด ด้าน IRGC กร้าวเรือรบหน้าไหนโผล่มาถือว่า 'ละเมิดหยุดยิง'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศในวันอาทิตย์(12 เม.ย.) ว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ จะเริ่มทำการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดภายหลังการเจรจาที่ยืดเยื้อกับอิหร่านล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม และทำให้ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ที่เปราะบางอยู่ในสภาพสั่นคลอน
ทรัมป์ ยังโพสต์ข้อความบน Truth Social ว่า สหรัฐฯ จะดำเนินการกับเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับอิหร่าน และจะเริ่มทำลายทุ่นระเบิดที่อิหร่านได้ทิ้งไว้ในช่องแคบ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานประมาณ 20% ของโลก
“นับจากนี้เป็นต้นไป กองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกองทัพเรือที่ดีที่สุดในโลก จะเริ่มกระบวนการปิดล้อมเรือทุกลำที่พยายามเข้าหรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซ” เขากล่าว
“ผมได้สั่งการให้กองทัพเรือของเราค้นหาและสกัดกั้นเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับอิหร่าน ไม่มีใครที่จ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่างผิดกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้แล่นเรือในทะเลหลวงได้อย่างปลอดภัย” ทรัมป์ กล่าวเสริม
“ชาวอิหร่านคนใดก็ตามที่ยิงใส่เราหรือเรือที่ไม่ก่อภัยคุกคาม จะถูกระเบิดเป็นชิ้นๆ!” เขากล่าวเพิ่มเติม
ต่อมา ทรัมป์ ได้ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่า พันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งไม่ยอมสนับสนุนสงครามที่เขาก่อร่วมกับอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ต้องการให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการในช่องแคบดังกล่าว ทว่าล่าสุดยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ จากพันธมิตรของวอชิงตัน
ด้านกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ (12) ว่า เรือรบใดๆ ที่พยายามเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ของสหรัฐฯ และจะถูกดำเนินการอย่างรุนแรงและเด็ดขาด
IRGC ระบุในคำแถลงที่รายงานผ่านสื่อของรัฐว่า ช่องแคบดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดของกองทัพเรืออิหร่าน พร้อมเสริมว่า "เปิดให้เรือที่ไม่ใช่เรือรบผ่านได้อย่างปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะ"
