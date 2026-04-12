จีนออก 10 มาตรการใหม่จูงใจ 'ไต้หวัน' รวมชาติ ตอบแทนการเยือนของผู้นำก๊กมินตั๋ง

รัฐบาลจีนได้เปิดเผยมาตรการจูงใจใหม่ 10 ข้อสำหรับไต้หวัน ซึ่งรวมถึงการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยว การอนุญาตให้ฉายละครโทรทัศน์ที่ "ไม่ล่อแหลม" และการอำนวยความสะดวกในการขายอาหาร ภายหลังการเยือนจีนของผู้นำฝ่ายค้านไต้หวัน
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการเดินทางเยือนจีนของ เจิ้ง ลี่เหวิน ประธานพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เธอได้พบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และได้หารือเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างสันติภาพและการปรองดอง
มาตรการทั้ง 10 ข้อซึ่งเปิดเผยโดยสำนักข่าวซินหวา ระบุว่า จีน "กำลังพิจารณา" การจัดตั้งกลไกการสื่อสารอย่างสม่ำระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์จีน การกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างสองฝ่ายอย่างเต็มรูปแบบ และการอนุญาตให้บุคคลจากเซี่ยงไฮ้และมณฑลฝูเจี้ยนเดินทางไปไต้หวันได้
ซินหวาระบุด้วยว่า จะมีการจัดตั้งกลไกเพื่อผ่อนปรนมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ประมง แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานทางการเมืองที่ว่า "ต่อต้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน"
ถ้อยแถลงระบุว่า ละครโทรทัศน์ สารคดี และแอนิเมชันของไต้หวันจะได้รับอนุญาตให้ฉายได้ ตราบใดที่มี "เนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ล่อแหลม และมีคุณภาพการผลิตสูง"
ทางการไต้หวันยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ ในทันที
จีนปฏิเสธที่จะเจรจากับประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน โดยกล่าวหาว่าเขาเป็น "นักแบ่งแยกดินแดน" ขณะที่ ไล่ ชิงเต๋อ ก็ปฏิเสธข้ออ้างอธิปไตยของปักกิ่งเหนือเกาะที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้
จีนและไต้หวันต่างกล่าวโทษกันและกันเกี่ยวกับการที่การจำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาคึกคักในวงกว้างอีกครั้ง นับตั้งแต่สิ้นสุดการระบาดของโควิด-19
ก่อนหน้านี้ ไต้หวันเคยร้องเรียนเกี่ยวกับการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำบางชนิดของจีน โดยกล่าวว่า ในบางกรณีจีนใช้ข้ออ้างที่ไม่เป็นธรรม เช่น อ้างว่าเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของศัตรูพืชและโรคต่างๆ เป็นต้น
ที่มา: รอยเตอร์