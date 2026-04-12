แค้นมาแต่ไหน! ชายผู้บุกรุกใช้ 'ขวาน' จามใส่เครื่องบิน C-130 ของสหรัฐฯ กลางสนามบินไอร์แลนด์

เกิดเหตุชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนเครื่องบิน C-130 Hercules ของกองทัพสหรัฐฯ ในสนามบินแชนนอนของไอร์แลนด์ และใช้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขวานหรือค้อนทุบทำลายเครื่องบินดังกล่าว
เหตุการณ์บุกรุกและทำลายระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบินแชนนอนของไอร์แลนด์ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักชั่วคราว และนำไปสู่การตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินที่สหรัฐฯ ใช้งานมายาวนาน
ภาพจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางออนไลน์แสดงให้เห็นชายผู้บุกรุกปีนขึ้นไปบนเครื่องบินขนส่ง C-130 Hercules ของสหรัฐฯ ซึ่งจอดอยู่บนทางวิ่งระยะไกลที่สนามบินในเมืองเคาน์ตีแคลร์ รายงานบางฉบับระบุว่าเขากำลังใช้ขวานหรือค้อนทุบเครื่องบิน แต่ตำรวจยืนยันเพียงการจับกุมในข้อหาทำลายทรัพย์สินเท่านั้น
ตามรายงานของตำรวจไอริช ผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุประมาณ 40 ปี เข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตของสนามบินเมื่อเช้าวันเสาร์ (11) และถูกจับกุมตัวก่อนเวลา 11:00 น. เล็กน้อยในความผิดตามมาตรา 4 ของกฎหมายยุติธรรมทางอาญา โดยปฏิบัติการครั้งนี้มีทั้งตำรวจสนามบิน หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบินแชนนอน และกองกำลังป้องกันประเทศของไอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่เข้าร่วมด้วย
เหตุการณ์บุกรุกดังกล่าวทำให้สนามบินแชนนอนต้องปิดบริการชั่วคราว ส่งผลให้เที่ยวบินขาออก 2 เที่ยวล่าช้า และเครื่องบินขาเข้าจากเมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส ต้องบินวนรอ ก่อนที่สนามบินจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 10:15 น.
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การโจมตีครั้งนี้มีแรงจูงใจมาจากปฏิบัติการของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านหรือไม่ แต่สนามบินแชนนอนเคยเผชิญกับการบุกรุกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเชื่อมโยงกับการต่อต้านบทบาทของสนามบินในฐานะจุดเติมเชื้อเพลิงและจุดผ่านแดนสำหรับการขนส่งทางทหารของสหรัฐฯ
