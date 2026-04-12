รอยเตอร์เผย! คณะกรรมการสันติภาพของ 'ทรัมป์' หาเงินได้จริงไม่ถึง $1,000 ล้าน แผนฟื้นฟูกาซาส่อแววชะงัก

คณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เพิ่งจะได้รับเงินเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยจากวงเงิน 17,000 ล้านดอลลาร์ที่ให้สัญญาไว้สำหรับกาซา ส่งผลให้ผู้นำสหรัฐฯ ไม่สามารถผลักดันแผนของเขาเพื่ออนาคตของดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกทำลายไปได้
10 วันก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านและดึงภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่สงคราม ทรัมป์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งบรรดารัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับการปกครองและการฟื้นฟูฉนวนกาซา หลังจากถูกอิสราเอลทำลายล้างเป็นเวลาสองปี
แผนดังกล่าวระบุถึงการฟื้นฟูดินแดนกาซาขึ้นใหม่ หลังจากการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสซึ่งยิงโจมตีภาคใต้อิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 จนกลายเป็นจุดปะทุของสงครามกาซา และการถอนทหารอิสราเอล
เงินทุนที่ให้คำมั่นไว้ยังมุ่งหมายที่จะจ่ายสำหรับกิจกรรมของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซา (NCAG) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และถูกคาดหวังว่าจะเข้าควบคุมฉนวนกาซาหลังยุคฮามาส
คณะกรรมการสันติภาพออกมาแถลง 'ปฏิเสธ' ผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ (10 เม.ย.) หลังจากที่รอยเตอร์เผยแพร่เรื่องราวว่าองค์กรแห่งนี้ประสบปัญหาด้านเงินทุน
"คณะกรรมการสันติภาพเป็นองค์กรที่คล่องตัว เน้นการปฏิบัติงาน และจะเรียกเงินทุนเมื่อจำเป็นเท่านั้น ไม่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน จนถึงปัจจุบัน คำขอเงินทุนทั้งหมดได้รับการอนุมัติทันทีและครบถ้วน" คำแถลงระบุ
ด้านผู้แทนของ NCAG ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
แหล่งข่าวรายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสันติภาพเผยกับรอยเตอร์ว่า จากทั้งหมด 10 ประเทศที่ให้คำมั่นว่าจะให้เงินทุน มีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่ได้ให้เงินทุนแล้ว ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โมร็อกโก และสหรัฐอเมริกา
แหล่งข่าวยังบอกด้วยว่า เงินทุนที่ได้รับมาจนถึงขณะนี้ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ และสงครามกับอิหร่าน "ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่ง" ทำให้ปัญหาด้านเงินทุนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้รุนแรงขึ้น
แหล่งข่าวเสริมว่า NCAG ยังไม่สามารถเข้าไปในฉนวนกาซาได้ เนื่องจากติดปัญหาทั้งด้านเงินทุนและความปลอดภัย
แหล่งข่าวรายที่สองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ กล่าวว่า คณะกรรมการได้แจ้งให้ฮามาสและกลุ่มปาเลสไตน์อื่นๆ ทราบว่า NCAG ไม่สามารถเข้าไปในฉนวนกาซาได้ในขณะนี้ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน
ฮามาสกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพร้อมที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่ NCAG ซึ่งนำโดย อาลี ชาอาธ (Ali Shaath) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการขององค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์ ซึ่งปัจจุบันมีอำนาจปกครองตนเองอย่างจำกัดในบางส่วนของเขตเวสต์แบงก์ที่อิสราเอลยึดครอง
คณะกรรมการของ ชาอาธ มีจุดประสงค์เพื่อเข้าควบคุมกระทรวงต่างๆ ของฉนวนกาซาและบริหารกองกำลังตำรวจ
แหล่งข่าวทางการทูตระบุว่า ปัจุบันเขาและสมาชิกคณะกรรมการอีก 14 คนถูกกักตัวอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงไคโร ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันและอียิปต์
สถาบันระดับโลกคาดการณ์ว่า การฟื้นฟูฉนวนกาซา ซึ่งอาคาร 4 ใน 5 ส่วนถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลตลอด 2 ปี จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แผนการที่ติดขัดสำหรับอนาคตของกาซาเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มที่ทะเยอทะยานของทรัมป์ ซึ่งพยายามแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก แต่กลับไม่สามารถยุติสงครามในยูเครนได้ตามที่กล่าวไว้ และกำลังเผชิญกับความตึงเครียดอย่างรุนแรงจากข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในสัปดาห์นี้
ที่มา: รอยเตอร์