โลกไม่พ้นวิกฤต!รองปธน.USบอกเจรจาอิหร่านพังครืน แต่ทิ้งข้อเสนอสุดท้ายให้พิจารณา

เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(12 เม.ย.) เปิดเผยการเจรจากับอิหร่านล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงใดๆ อ้างว่ากำลังเดินทางออกจากปากีสถาน หลังจากยื่นข้อเสนอสุดท้ายที่ดีที่สุด ขณะที่สื่อมวลชนเตหะรานตอบโต้กลับ ระบุการพูดคุยสันติภาพพังครืนลง สืบเนื่องจากข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลของอเมริกา
อย่างไรก็ตาม แวนซ์ ส่งสัญญาณว่าเขายังคงให้เวลากับอิหร่าน ในการพิจารณาข้อเสนอจากสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อวันอังคาร(7เม.ย.) บอกว่าจะระงับปฏิบัติการโจมตีที่ดำเนินการร่วมกับอิสราเอล เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างการเจรจา
"เราออกจากที่นี่ พร้อมข้อเสนอง่ายๆ วิธีการทำความเข้าใจ ซึ่งเป็นข้อเสนอสุดท้ายและดีที่สุดของเรา เราจะได้เห็นมันว่าอิหร่านจะยอมรับมันหรือไม่" แวนซ์บอกกับพวกผู้สื่อข่าว หลังใช้เวลาการเจรจาในอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน เป็นเวลา 21 ชั่วโมง
แวนซ์ บอกว่าประเด็นพิพาทหลักได้แก่โครงการอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งอิหร่านยืนกรานว่าไม่ได้เสาะหาระเบิดปรมาณู และสหรัฐฯกับอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่ที่ตั้งอันอ่อนไหวของอิหร่านไปแล้ว 2 รอบ ในความขัดแย้ง 12 วันเมื่อปีก่อนและสงครามในปัจจุบัน
"ข้อเท็จจริงง่ายๆ ก็คือ เราต้องการเห็นความมุ่งมั่นที่ชัดเจน ว่าพวกเขาจะไม่เสาะแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ และพวกเขาจะไม่เสาะหาเครื่องมือต่างๆ ที่จะเปิดทางให้พวกเขาบรรลุเป้าประสงค์อาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว" แวนซ์กล่าว
"คำถามง่ายๆคือ แล้วเราเห็นความมุ่งมั่นพื้นฐานในเจตจำนงของฝ่ายอิหร่านหรือไม่ เกี่ยวกับการไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ไม่ใช่แค่ในตอนนี้ ไม่ใช่แค่ใน 2 ปีนับจากนี้ แต่เป็นในระยะยาว" เขากล่าว "คำตอบคือ เรายังไม่เห็น แม้เราหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น"
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯแสดงความคิดเห็นสั้นๆ ณ โรงแรมหรูแห่งหนึ่ง ในอิสลามาบัด บริเวณที่ทั้ง 2 ฝ่ายพบปะเจรจากัน ทั้งนี้เขาไม่ได้เน้นถึงความไม่ลงรอยในประเด็นเด็นสำคัญอื่น ซึ่งก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางการเดินเรืออันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วนการขนส่งน้ำมัน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก
เขายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีส่วนร่วมในการเจรจา แม้ก่อนหน้านี้ในวันเสาร์(11 เม.ย.) ทรัมป์ กล่าวในวอชิงตัน ว่าเขาไม่แคร์ว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่
"ผมคิดว่าเรามีความยืดหยุ่นมากๆ เราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท่านประธานาธิบดีบอกกว่าเราว่า คุณจำเป็นต้องมาที่นี่ ด้วยความศรัทธา และพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลง เราทำเช่นนั้นแล้ว แต่เคราะห์ร้าย เราไม่สามารถมีความคืบหน้าอะไรได้เลย"
ด้านสื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่าน ระบุว่าการเจรจล้มเหลว สืบเนื่องจาก "ข้อเรียกร้องต่างๆนานาที่ไม่สมเหตุสมผล" ของสหรัฐฯ และประเด็นที่ขัดแย้งกัน รวมไปถึงช่องแคบฮอร์มุซและสิทธิทางนิวเคลียร์ของเตหะราน
สำนักข่าวทาสนิม อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิหร่าน ระบุว่าตราบใดที่สหรัฐฯไม่ยอมรับข้อตกลงที่สมเหตุสมผล เมื่อนั้นสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ก็จะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม
(ที่มา:เอเอฟพี)