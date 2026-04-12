14ชม.ยังไม่จบ!เจรจาสงบศึกอิหร่าน-USลากยาวเข้าสู่วันที่2 ทางตันหลักคือเรื่อง'ช่องแคบฮอร์มุซ'

การเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน เข้าสู่วันที่ 2 ในตอนเช้าวันอาทิตย์(11เม.ย.) ท่ามกลางการจับตาจากทั่วโลก สื่อมวลชนเตหะรานกล่าวหาอเมริกาเรียกร้องเลยเถิดเกินไปเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของวอชิงตัน ที่ยกระดับกดดันโต๊ะเจรจา ด้วยการอ้างว่าได้ส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดล่องเข้าไปในเส้นทางเดินเรืออันสำคัญแห่งนี้
ในกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เมื่อวันเสาร์(11 เม.ย.) กลายเป็นเจ้าหน้าที่อเมริการะดับสูงที่สุด ที่พบปะโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของอิหร่าน นับตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามปี 1979 ไม่กี่วันหลังจากสหรัฐฯและอิสราเอลระงับทำสงครามกับอิหร่าน ความขัดแย้งที่ผลักให้ตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ความยุ่งเหยิง
ทำเนียบขาวเผยว่าการเจรจาเข้าสู่ชั่วโมงที่ 15 และยังดำเนินอยู่ต่อไป ขณะที่คณะผู้แทนเจรจาพบปะพูดคุยกันอย่างลับๆภายในห้องสูทของโรงแรม โดยที่บรรดาสื่อมวลชนจากทั่วโลกรอฟังข่าวอยู่ภายในศูนย์ประชุม
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะพักเบรกช่วงก่อนรุ่งสางเป็นเวลาหลายชั่วโมง และกล่าวหาสหรัฐฯ "เรียกร้องเลยเถิดเกินไป" เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า "กำลังมีการเจรจาเชิงลึก" แต่อ้างว่าเขาไม่สนใจผลลัพธ์ของการประชุม โดยยืนกรานว่าสหรัฐฯได้รับชัยชนะในสนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการสังหารบรรดาผู้นำและทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่าน "ไม่ว่าเราจะทำข้อตกลงหรือไม่ สำหรับผม มันก็ไม่ต่างกัน เหตุผลก็คือเราเป็นฝ่ายชนะแล้ว"
เจ้าหน้าที่ปากีสถานรายหนึ่งเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า การเจรจากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง "ผมบอกได้ว่าการพูดคุยหารือกำลังเดินหน้าไปในแง่บวก และบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความจริงใจ"
ในแนวทางที่ต่างจากที่ผ่านๆมา พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านและสหรัฐฯพบปะพุดคุยกันโดยตรง โดยมีปากีสถานเข้าร่วมด้วย ไม่ได้พูดผ่านคนกลางที่วิ่งประสานงานระหว่างห้องต่างๆ
อิหร่าน แสดงความประสงค์ให้ แวนซ์ เข้าร่วมเจรจาด้วย สืบเนื่องจากตำแหน่งของเขาและรายงานข่าวในเบื้องต้นที่ระบุว่ารองประธานาธิบดีรายนี้ไม่เห็นด้วยกับสงคราม
เตหะรานอยู่ระหว่างเจรจาในเรื่องโครงนิวเคลียร์กับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ เพื่อนสนิทของทรัมป์ และ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่พบเห็นสหรัฐฯและอิสราเอล ลงมือโจมตีอิหร่าน เริ่มด้วยการสังหารอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด ณ ขณะนั้น ที่ปกครองประเทศแห่งนี้มาช้านาน
ทั้ง คุชเนอร์ และ วิตคอฟฟ์ ยังคงร่วมคณะมากับ แวนซ์ ด้วย ในขณะที่อิหร่านส่งคณะผู้แทนมาถึง 70 คน นำโดย โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาผู้ทรงอิทธิพล และรวมถึง อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศ
(ที่มา:เอเอฟพี)