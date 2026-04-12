ฝีปากเบอร์1!ทรัมป์บอกไม่สนใจผลเจรจาUS-อิหร่าน เพราะยังไงสหรัฐฯก็เป็นฝ่ายชนะแล้ว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันเสาร์(11เม.ย.) ระบุเขาไม่ได้ใส่ใจกับผลลัพธ์การเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่านในปากีสถาน ยืนกรานว่าอเมริกาออกความขัดแย้ง ในฐานะเป็นฝ่ายที่มีชัย
"ไม่ว่าจะทำข้อตกลงหรือไม่ทำข้อตกลง มันก็ไม่มีความแตกต่างกันสำหรับผม เหตุผลก็คือ เพราะเราเป็นฝ่ายชนะ" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าว "เรากำลังเจรจาเชิงลึกมากๆกับอิหร่าน ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรเลย เราเป็นฝ่ายชนะ เรากำราบกองทัพของพวกเขา"
ความเห็นของทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ กำลังเป็นแกนนำคณะผู้แทนของสหรัฐฯ เจรจากับบรรดาตัวแทนของอิหร่าน ในกรุงอิสลามัด ของปากีสถาน และการเจรจามีแนวโน้มต้องลากยาวเข้าสู่วันที่ 2
ทรัมป์ ยังได้เน้นย้ำคำถ้อยแถลงของกองทัพสหรัฐฯก่อนหน้านี้ ที่บอกว่าเรือรบของกองทัพเรืออเมริกา ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำสำคัญในการมุ่งหน้าสู่อ่าวเปอร์เซีย ในวันเสาร์(11 เม.ย.) เพื่อเริ่มดำเนินการเคลียร์ทุ่นระเบิดของอิหร่าน
อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างนี้ถูกปฏิเสธโดยอิหร่าน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจเหนือทางน้ำแคบๆแห่งนี้และปิดตายเส้นทางลำเลียงอุปทานน้ำมันโลก แก้แค้นที่ถูกสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
"เรามีเรือกวาดทุ่นระเบิดอยู่ที่นั่้น เรากำลังกวาดช่องแคบ" ทรัมป์กล่าว "เราจะเปิดช่องแคบ แม้ว่าเราไม่ได้ใช้มัน เพราะว่าเรามีประเทศอื่นๆมากมายทั่วโลก ที่ใช้งานช่องแคบแห่งนี้ แต่บางส่วนกลัว บางส่วนอ่อนแอ หรือไม่ก็ไร้ค่า" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าว
เป็นอีกครั้งที่ ทรัมป์ ส่งเสียงแสดงความผิดหวังกับบรรดาพันธมิตรจากนาโต ซึ่งยังคงปลีกตัวเองออกห่างจากสงคราม อ้างว่า ทรัมป์ เปิดศึกสงคราม โดยไม่ปรึกษาหารือล่วงหน้า "เราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนาโต ผมบอกคุณได้เท่านี้" ทรัมป์ระบุ
