จีนนั่งไม่ติด!รุดโต้ข่าวเล็งป้อนอาวุธอิหร่านทำศึกกับสหรัฐฯ ทรัมป์ฮึ่มถ้าจริงปักกิ่ง'เจอปัญหาใหญ่แน่'

สถานทูตจีนในวอชิงตัน รุดออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่า จีน อาจจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่อิหร่านในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แม้ปัจจุบันเตหะรานอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงกับวอชิงตัน ยืนยันรายงานข่าวดังกล่าว "ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด"
โฆษกสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตัน ระบุว่า "จีนไม่เคยมอบอาวุธให้แก่ฝ่ายใดในความขัดแย้ง ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด"
"ในฐานะประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ จีนปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เราเรียกร้องฝ่ายสหรัฐฯอดทนอดกลั้นจากการกล่าวหาที่ไม่มีมูล หาทางวาดจุดเชื่อมโยงอย่างประสงค์ร้าย และง่วนอยู่แต่กับกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก เราหวังว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะทำมากกว่าที่เป็นอยู่ในความพยายามช่วยลดความตึงเครียด"
ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ มีผลบังคับใช้ในวันพุธ(8 เม.ย.) ตามหลังสู้รบกันมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งเริ่มต้นจากการที่สหัฐฯและอิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่าน
ก่อนหน้านี้สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานอ้างข่าวกรองสหรัฐฯ ระบุว่าจีนอาจจะจัดระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่แก่อิหร่านในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แม้เตหะรานอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางกับวอชิงตัน
รายงานอ้างว่า อิหร่าน อาจฉวยโอกาสจากข้อตกลงหยุดยิง เติมระบบอาวุธบางอย่าง ภายใต้ความช่วยเหลือจากบรรดาพันธมิตรนานาชาติหลักๆ ขณะที่รายงานบ่งชี้พบเห็นสัญญาณว่า จีน กำลังพยายามหาทางส่งมอบอาวุธเหล่านี้ผ่านประเทศที่ 3 เพื่อปกป้องแหล่งที่มาที่แท้จริง
ในรายงานของซีเอ็นเอ็น ระบุว่าระบบอาวุธที่ข่าวกรองพูดถึงนั้น ได้แก่จรวดต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่า MANPADS โดยอาวุธนี้ได้ก่อภัยคุกคามแบบไม่สมมาตรต่ออากาศยาานกองทัพสหรัฐฯที่บินในระดับต่ำ ระหว่างความขัดแย้ง 5 สัปดาห์ และอาจโหมกะพือขึ้นอีกครั้ง ถ้าข้อตกลงหยุดยิงพังครืน
ตามหลังมีรายงานข่าวในเรื่องนี้ ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวในวันเสาร์(11 เม.ย.) ว่า จีน จะ "เจอปัญหาใหญ่" ถ้าส่งมอบอาวุธแก่อิหร่าน อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เจาะจงว่าปัญหาดังกล่าวนั้นคืออะไร
ข่าวลือดังกล่าวอาจก่อปัญหาแทรกซ้อนในความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีน ในขณะที่คาดหมายว่า ทรัมป์ จะพบปะกับ สี ในกรุงปักกิ่ง ในเดือนหน้า
(ที่มา:มิลเดลอีสต์มอนิเตอร์/อนาโดลู)