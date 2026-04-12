โม้ไปเรื่อย!อิหร่านเย้ยทรัมป์แค่พยายามอ้างชัยชนะปลอมๆ เพ้อUSเคลียร์ฮอร์มุซจนเรือรบล่องผ่านได้หลายลำ

กองบัญชาการกลางคาตัม อัล-อันบิยา กองบัญชาการปฏิบัติการแห่งกองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมถึงแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเตะหะราน ในวันเสาร์(11เม.ย.) ระบุอเมริกาประสบความล้มเหลวครั้งใหม่ในการข้ามข่องแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และกองบัญชาการกลางสหรัฐฯก่อนหน้านี้
"ขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อคำกล่าวอ้างของกองบัฐชาการกลางสหรัฐฯในเรื่องเกี่ยวกับการรุกคืบและการที่เรือของอเมริกาเข้ามายังช่องแคบฮอร์มุซ" โฆษกระบุ "การเริ่มสัญญาณแลความเคลื่อนไหวใดๆ อยู่ในกำมือของกองกำลังของสาธาณรัฐอิสลามอิหร่าน" ตามรายงานของอัลจาซีราห์
อัลมายาดีน สื่อมวลชนเลบานอน อ้างแหล่งข่าวการเมืองและความมั่นคงของอิหร่าน บอกเช่นกันว่าอเมริกาประสบความล้มเหลวครั้งใหม่ในการข้ามช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเรียกรายงานความสำเร็จดังกล่าว ว่าเป็นการจัดฉากความสำเร็จแบบปลอมๆ ดยมีเป้าหมายเพื่อโปรโมทคำกล่าวอ้างชัยชนะแบบหลอกๆในหน้าข่าวสื่อมวลชน
แหล่งข่าวเปิดเผยกับอัลมายาดีน ระบุว่าเรือที่กล่าวอ้างนั้น แท้จริงแล้วเป็นเรือขนาดเล็กที่พยายามอย่างหนักหน่วงในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่สุดท้ายถูกล้อมกรอบและได้รับการแจ้งเตือนอย่างหนักแน่นจากกองกำลังอิหร่าน บีบให้มันต้องล่าถอยและเปลี่ยนเส้นทาง
ทั้งนี้แหล่งข่าวบอกอีกว่า คำกล่าวอ้างดังกล่าวมีต้นตอจากผลกระทบแบบโดมิโน่ในความล้มเเหลวแบบต่อเนื่องของสหรัฐฯ และถูกนำมาใช้กล่าวอ้างโปรโมท ส่วนหนึ่งในความพยายามจัดฉากความสำเร็จแบบปลอมๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อก่ออิทธิพลต่อราคาในตลาดพลังงาน
ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่ามีเพียงเรือที่ไม่ใช่เรือด้านการทหาร ที่ได้รับอนุญาตให้ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้กฎระเบียบพิเศษที่กำหนดขึ้นอย่างเจาะจง พร้อมเตือนว่าความพยายามใดๆในการล่องผ่านน่านน้ำแห่งนี้โดยเรือของกองทัพ จะเจอกับการตอบโต้อย่างหนักหน่วง
ความเคลื่อนไหวของอิหร่านมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ากองทัพอเมริกาเริ่มทำการเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุซ และเรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่านถูกจมหมดแล้ว
"ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุซ" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล พร้อมระบุว่า "เรือวางทุ่นระเบิดทั้ง 28 ลำของอิหร่าน จมอยู่ก้นทะเล"
ไม่กี่นาทีก่อน ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้ปรากฏรายงานข่าวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเรือกองทัพเรือสหรัฐฯในช่องแคบ
ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งของเว็บไซต์ข่าวสหรัฐฯ Axios รายงานอ้างเจ้าหน้าที่อเมริกา โพสต์ข้อความว่า เรือของสหรัฐฯหลายลำข้ามช่องแคบแล้วในวันเสาร์(11เม.ย.) อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่าน ได้รายงานคำปฏิเสธของกองทัพอิหร่าน
ที่ผ่านมา ทรัมป์ เน้นย้ำว่ากองทัพอเมริกาทำลายกองทัพเรือและกองทัพอากาศของอิหร่านไปหมดแล้ว รวมถึงก่อความเสียหายเป็นชิ้นๆแก่โครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
อย่างไรก็ตามความหวั่นกลัวจากการที่อิหร่านโจมตีเรือหลายลำในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซแทบถูกปิดตายโดยสิ้นเชิง ในขณะที่น่านน้ำแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญของอุปทานน้ำมันโลก และการเดินเรือที่เป็นไปอย่างจำกัดในช่องแคบแห่งนี้ ได้ก่อความปั่นป่วนแก่ตลากพลังงานโลก
ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯเองก็พุ่งขึ้นอย่างมาก แม้กระแสน้ำมันส่วนใหญ่ที่ไหลผ่านช่องแคบแห่งนี้ ไม่ได้มุ่งหน้าสู่อเมริกาก็ตาม
คำกล่าวของทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯและอิหร่านเริ่มต้นการเจรจาที่มีปากีสถานเป็นคนกลาง ในอิสลามาบัดในวันเสาร์(11 เม.ย.) ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบาง
(ที่มา:อัลจาซีราห์/รอยเตอร์/อัลมายาดีน)