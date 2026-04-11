ด่วน! แหล่งข่าวเผยสหรัฐฯ ยอม 'ปลดอายัด' ทรัพย์สินอิหร่านในกาตาร์และธนาคารต่างประเทศ

แหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านกล่าวในวันเสาร์ (11 เม.ย.) ว่า สหรัฐฯ ตกลงที่จะปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในกาตาร์และธนาคารต่างประเทศอื่นๆ ในความเคลื่อนไหวที่เป็นสัญญาณของ "ความจริงจัง" ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ระหว่างการเจรจาที่กรุงอิสลามาบัดของปากีสถาน
แหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์ออกนามบอกกับรอยเตอร์ว่า การปลดล็อกสินทรัพย์นั้น "เชื่อมโยงโดยตรงกับการรับประกันความปลอดภัยในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ" ซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจา
แหล่งข่าวระดับสูงไม่ได้ระบุถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่วอชิงตันตกลงจะปลดล็อก แหล่งข่าวอิหร่านอีกรายกล่าวว่า สหรัฐฯ ตกลงที่จะปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในกาตาร์จำนวน 6,000 ล้านดอลลาร์
ขณะนี้ยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆ จากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปลดล็อกสินทรัพย์ กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
เงินจำนวน 6,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกอายัดไว้ตั้งแต่ปี 2018 มีกำหนดจะได้รับการปล่อยออกมาในปี 2023 ในฐานะส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่เงินทุนดังกล่าวถูกอายัดอีกครั้งโดยรัฐบาลของประธานาธิบดี โจ ไบเดน หลังจากการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 โดยกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์
