CNN แฉ 'จีน' เตรียมส่ง 'จรวดยิงประทับบ่า' ให้อิหร่านผ่านประเทศที่สาม

สื่อ CNN รายงานเมื่อวันศุกร์ (10 เม.ย.) โดยอ้างแหล่งข่าว 3 คนที่คุ้นเคยกับการประเมินข่าวกรองล่าสุดว่า หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่า "จีน" กำลังเตรียมส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ให้กับอิหร่านภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
CNN ระบุว่า มีข้อบ่งชี้ว่าปักกิ่งกำลังพยายามเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งผ่านประเทศที่สาม เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของระบบอาวุธ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ทำเนียบขาว และสถานทูตจีนในวอชิงตัน ยังไม่ตอบคำถามของรอยเตอร์ในประเด็นนี้
CNN อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อซึ่งระบุว่า ปักกิ่งกำลังเตรียมส่งมอบระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบพกพา (MANPAD) หรือที่รู้จักกันในชื่อจรวดยิงประทับบ่า ให้กับอิหร่าน
สหรัฐฯ และอิหร่านมีกำหนดจะเจรจาระดับสูงในวันเสาร์ (11) ที่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน เพื่อหาทางยุติสงครามที่ดำเนินมา 6 สัปดาห์
ที่มา: รอยเตอร์