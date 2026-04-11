แหล่งข่าวเผย 'โมจตาบา คาเมเนอี' บาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้า-ขา แต่ยังมีสติสัมปชัญญะดีและสั่งการได้

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า คาเมเนอี ยังคงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าและขาที่เกิดจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งคร่าชีวิตบิดาของเขาในช่วงต้นสงคราม
แหล่งข่าว 3 คนเผยว่า ใบหน้าของ คาเมเนอี ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีที่ทำเนียบผู้นำสูงสุดในใจกลางกรุงเตหะราน และเขายังได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า คาเมเนอี วัย 56 ปี กำลังพักฟื้นจากบาดแผล และยังคงมีสติสัมปชัญญะดี เขาเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบเสียง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญๆ รวมถึงสงครามและการเจรจากับวอชิงตัน
คำถามที่ว่า สุขภาพของ คาเมเนอี จะเอื้ออำนวยให้เขาบริหารประเทศได้หรือไม่นั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิหร่านเผชิญอันตรายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ โดยการเจรจาสันติภาพครั้งสำคัญกับสหรัฐอเมริกากำลังจะเปิดขึ้นในกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถานในวันนี้ (11 เม.ย.)
คำบอกเล่าจากคนใกล้ชิดของ คาเมเนอี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการของผู้นำมากที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ รอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำบอกเล่าเหล่านั้นได้
ที่อยู่ อาการ และความสามารถในการปกครองของ คาเมเนอี ยังคงเป็นปริศนาสำหรับสาธารณชนส่วนใหญ่ โดยไม่มีภาพถ่าย วิดีโอ หรือบันทึกเสียงใดๆ ของเขาถูกเผยแพร่ นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดการโจมตีทางอากาศ และเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาเมื่อวันที่ 8 มี.ค.
คณะผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติไม่ได้ตอบคำถามของรอยเตอร์เกี่ยวกับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของคาเมเนอี หรือเหตุผลที่เขายังไม่ปรากฏตัวในภาพหรือบันทึกใดๆ
ที่มา : รอยเตอร์