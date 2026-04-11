สื่อบลูมเบิร์กเผย 'รัสเซีย-ยูเครน' คืบหน้าไปสู่ข้อตกลงยุติสงคราม

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันศุกร์ (10 เม.ย.) ว่า ยูเครนและรัสเซียกำลังคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงยุติสงคราม โดยอ้างคำกล่าวของที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน
คีรีโล บูดานอฟ อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครน กล่าวว่า เขาเห็นความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลง แต่ปฏิเสธที่จะบอกว่าข้อตกลงประนีประนอมเรื่องดินแดนซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญจะมีลักษณะอย่างไร
“ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย” เขากล่าวตามรายงาน “แต่โดยหลักการแล้ว ทุกคนเข้าใจขอบเขตของสิ่งที่ยอมรับได้ชัดเจน นั่นคือความคืบหน้าอย่างมาก”
“พวกเขาทุกคนเข้าใจว่าสงครามต้องยุติลง นั่นคือเหตุผลที่พวกเขากำลังเจรจา” บูดานอฟ กล่าวในการสัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กเมื่อวันที่ 4 เม.ย. แต่เพิ่งถูกเผยแพร่วานนี้ (10) “ผมคิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน”
บูดานอฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานของ เซเลนสกี ในเดือน ม.ค. และกลายเป็นผู้เจรจาคนสำคัญของยูเครนในการเจรจาระหว่างเคียฟและมอสโกที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียวจากการเจรจาหลายรอบในปีนี้คือ การแลกเปลี่ยนเชลยศึก โดยครั้งล่าสุดในเดือน มี.ค. ยูเครนและรัสเซียได้แลกเปลี่ยนเชลยศึก 500 คน
เจ้าหน้าที่ยูเครนเผยว่าอาจมีการแลกเปลี่ยนเชลยศึกอีกครั้งก่อนเทศกาลอีสเตอร์ของนิกายออร์โธดอกซ์ในสุดสัปดาห์นี้
รัสเซียประกาศหยุดยิง 32 ชั่วโมงเป็นเวลา 2 วันสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ของนิกายออร์โธดอกซ์ และยูเครนตกลงที่จะตอบสนองในทำนองเดียวกัน
เครมลินกล่าวว่าการหยุดยิงจะมีผลตั้งแต่วันเสาร์ (11) เวลา 16.00 น. (1300 GMT) ถึง เที่ยงคืน (2100 GMT) ของวันอาทิตย์ (12)
บูดานอฟกล่าวว่า เคียฟและมอสโกยังคงยึดมั่นจุดยืน "สุดโต่ง" ของแต่ละฝ่าย แต่เชื่อว่าจุดยืนจะใกล้เคียงกันมากขึ้นในการแสวงหาข้อตกลงประนีประนอม
รัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนถอนทหารออกจากพื้นที่บางส่วนของดอนบาสที่เคียฟยังควบคุมอยู่ ยูเครนปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น
เซเลนสกี กล่าวว่า หากมีการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในตะวันออกกลาง การประชุมไตรภาคีครั้งใหม่ของทีมเจรจาอาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
เขากล่าวว่า ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับยูเครน เนื่องจากจะต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งในสมรภูมิรบและในด้านการทูตเพื่อยุติสงคราม
ที่มา: รอยเตอร์