คณะผู้แทนอิหร่านเดินทางถึง 'อิสลามาบัด' เพื่อเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ ด้าน 'ทรัมป์' เย้ยอิหร่านไร้ไพ่ต่อรอง-ยังอยู่รอดก็เพื่อเจรจา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทีมเจรจาของอิหร่านเดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานแล้วในวันศุกร์ (10 เม.ย.) ท่ามกลางการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกลุ้นระทึก แม้ว่าเตหะรานจะยืนกรานในมาตรการที่ตนกล่าวว่าจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อน ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในนาทีสุดท้ายเกี่ยวกับการประชุมก็ตาม

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ในสงครามที่ยืดเยื้อมา 6 สัปดาห์เมื่อวันอังคาร (7) เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเส้นตายที่ทรัมป์เคยขู่ว่าจะทำลายอารยธรรมของอิหร่าน

ข้อตกลงหยุดยิงได้ยุติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน แต่ไม่ได้ยุติการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซโดยเตหะรานซึ่งก่อให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดต่อการจัดหาพลังงานทั่วโลก รวมถึงไม่ได้ทำให้สงครามคู่ขนานระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนสงบลง

โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวผ่าน X ว่า วอชิงตันได้ตกลงที่จะปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านและหยุดยิงในเลบานอนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และเสริมว่าการเจรจาจะไม่เริ่มต้นจนกว่าคำมั่นสัญญาเหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติตาม

กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่า คณะผู้แทนอิหร่านนำโดย กาลิบาฟ และรัฐมนตรีต่างประเทศ อับบาส อาราคชี เดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดแล้ว ขณะที่สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่านรายงานว่า คณะผู้แทนประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 70 คน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการเมือง ตลอดจนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สนับสนุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งของการเจรจา

กาลิบาฟ กล่าวจากกรุงอิสลามาบัดว่า เตหะรานมีเจตนารมณ์ที่ดีในการเจรจา แต่ไม่ไว้วางใจสหรัฐฯ และอิหร่านพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงหากวอชิงตันเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงที่แท้จริงและยอมรับในสิทธิของอิหร่าน ตามรายงานของสื่อรัฐบาล

แม้จะไม่มีความเห็นใดๆ จากทำเนียบขาวเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของอิหร่านในทันที แต่ ทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า เหตุผลเดียวที่ชาวอิหร่านยังมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเจรจาข้อตกลงนี้

"ชาวอิหร่านดูเหมือนจะไม่รู้ตัวว่า พวกเขาไม่มีไพ่ใดๆ นอกจากการข่มขู่โลกในระยะสั้นโดยใช้เส้นทางน้ำระหว่างประเทศ เหตุผลเดียวที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อเจรจา!" เขากล่าว

รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ซึ่งจะนำคณะผู้แทนสหรัฐฯ ในการเจรจา กล่าวว่า เขาคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีขณะเดินทางไปยังปากีสถาน แต่ก็เสริมว่า "หากพวกเขาจะพยายามใช้ลูกเล่นกับเรา พวกเขาจะพบว่าทีมเจรจาของเราไม่พร้อมรับฟังเท่าไหร่"

นายกรัฐมนตรีป เชห์บาซ ชารีฟ แห่งปากีสถาน กล่าวปราศรัยต่อประชาชนเมื่อคืนวันศุกร์ (10) โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเจรจา

"การหยุดยิงถาวรเป็นขั้นตอนที่ยากลำบากต่อไป ซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนผ่านการเจรจา นี่คือช่วงเวลาชี้ชะตา" ชารีฟ กล่าว

ขบวนรถที่เชื่อว่าบรรทุกเจ้าหน้าที่จากซาอุดีอาระเบียเคลื่อนไปตามถนน ขณะที่ปากีสถานเตรียมเป็นเจ้าภาพการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในกรุงอิสลามาบัดของปากีสถาน เมื่อวันที่ 10 เม.ย.
เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนกล่าวว่า เยชีเอล ไลเตอร์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐฯ และนาดา ฮามาเดห์ โมอาวัด เอกอัครราชทูตเลบานอน จะหารือกันที่กรุงวอชิงตันในวันอังคาร (14) นี้ ทว่าทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับขอบเขตของการเจรจา

ทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนแถลงว่า ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ (10) และตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับการประกาศหยุดยิง และกำหนดวันเริ่มต้นการเจรจาทวิภาคีภายใต้การไกล่เกลี่ยของสหรัฐฯ แต่สถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันกลับบอกว่า การเจรจาครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้น "การเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการ" และอิสราเอลปฏิเสธที่จะหารือเรื่องการหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์

อิสราเอลและสหรัฐฯ อ้างว่า การรณรงค์ต่อต้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศหยุดยิง อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในสงคราม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 350 คนจากการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ตามข้อมูลจากทางการเลบานอน

รัฐบาลเลบานอนระบุด้วยว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,953 คนจากการโจมตีของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.

ท่าทีแข็งกร้าวของคณะผู้นำอิหร่านก่อนการเจรจาเกิดขึ้นหลังจากข้อความท้าทายจาก อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดี (9) โดย คาเมเนอี ซึ่งยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งต่อจากบิดาของเขาซึ่งถูกสังหารในวันแรกของสงคราม กล่าวว่า อิหร่านจะเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายทั้งหมดในช่วงสงคราม

“เราจะไม่ปล่อยให้ผู้รุกรานที่เป็นอาชญากรโจมตีประเทศของเราลอยนวลอย่างแน่นอน” เขากล่าว

แม้ว่า ทรัมป์ จะประกาศชัยชนะและลดทอนศักยภาพทางทหารของอิหร่านแล้ว แต่สงครามก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายหลายประการที่เขากำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ การตัดความสามารถในการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่าน การทำลายโครงการนิวเคลียร์ และทำให้ประชาชนอิหร่านสามารถโค่นล้มรัฐบาลได้ง่ายขึ้น

ที่มา: รอยเตอร์
