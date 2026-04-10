กษัตริย์ 'นโรดม สีหมุนี' แห่งกัมพูชาทรงประชวร 'มะเร็งต่อมลูกหมาก' ประทับรักษาตัวที่จีน

สื่อกัมพูชารายงานวันนี้ (10 เม.ย.) ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และจะประทับรักษาพระวรกายที่ประเทศจีน
กษัตริย์กัมพูชาทรงมีพระราชดำรัสว่า "คณะแพทย์ได้ยืนยันการวินิจฉัย หลังจากที่ตรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของจีน"
"ทีมแพทย์ขอให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อในประเทศจีน และไม่สามารถกลับไปยังกัมพูชาได้ในขณะนี้ พวกเขาต้องการให้ข้าพเจ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและดูแลต่อไปอีก 1-2 เดือน”
พระมหากษัตริย์พระชนมายุ 72 พรรษาทรงออกมาเปิดเผยถึงพระอาการประชวร หลังจากทรงมีพระราชดำรัสเมื่อต้นเดือน เม.ย.ว่า พระองค์และ พระมหาวีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาจะประทับอยู่ในประเทศจีนเพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ในแถลงการณ์ฉบับเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ยังทรงแสดงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนชาวกัมพูชา และทรงอำนวยพรแก่ชาวกัมพูชาทั่วประเทศ ในระหว่างที่ทั้งสองพระองค์ทั้งสองทรงประทับรักษาพระวรกายในต่างแดนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่เขมร
ความกังวลเกี่ยวกับพระพลานามัยของกษัตริย์กัมพูชาเริ่มปรากฏขึ้นในเดือน ก.พ. เมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่า กษัตริย์ นโรดม สีหมุนี ทรงพระประชวร และไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ ในขณะนั้น สมเด็จ ฮุน เซน ในฐานะประธานวุฒิสภา ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับ โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในนามของพระมหากษัตริย์ ทว่าในเวลานั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพระอาการประชวร
ที่มา: Cambodianess