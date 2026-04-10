แล้วฝีมือใคร!อิหร่านโต้ไม่ได้โจมตีเพื่อนบ้านตั้งแต่ตกลงหยุดยิง ทรัมป์ขอ'เนทันยาฮู'ลดถล่มเลบานอนเพื่อยุติสงคราม

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) ในวันศุกร์(10 เม.ย.) ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ยิงขีปนาวุธใดๆออกไปเลย นับตั้งแต่เริ่มการหยุดยิงกับสหรัฐฯ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผยมองในแง่บวกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับเตหะราน และเพื่อการนั้น ได้ร้องขอให้อิสราเอลลดระดับการโจมตีเลบานอน
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดย IRGC ที่รายงานโดยสำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนของอิหร่าน มีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวว่ามีการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธเล่นงานบรรดาชาติต่างๆในอ่าวอาหรั แม้เตหะรานกับวอชิงตันเห็นพ้องหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เปิดทางสำหรับเจรจาหาทางออกด้านการทูต
"เราอยากแจ้งให้พวกคุณทราบว่า กองกำลังของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ไม่ได้ยิงขีปนาวุธใดๆเข้าใส่ประเทศไหนๆ ระหว่างชั่วโมงหยุดยิงจนถึงตอนนี้" ถ้อยแถลงระบุ "ถ้ารายงานข่าวที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนเป็นเรื่องจริง ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มันเป็นฝีมือของฝ่ายศัตรู พวกไซออนิสต์หรือไม่ก็ฝีมือสหรัฐฯ"
ทาง IRGC เน้นย้ำว่า อิหร่าน จะแถลงต่อสาธารณะเกี่ยวกับการโจมตีใดๆที่ลงมือโดยกองกำลังของพวกเขา พร้อมบอกว่าปฏิบัติการโจมตีใดๆที่ดำเนินการโดยกองกำลังอิหร่านจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ส่วนการกระทำใดๆที่อิหร่านไม่ได้แถลง นั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นฝีมือของเตหะราน
ในอีกด้านหนึ่ง สำนักข่าวเอ็นบีซี สื่อมวลชนสหรัฐฯ รายงานว่า ทรัมป์ ได้ร้องขอ เนทันยาฮู ยกระดับโจมตีเล่นงานเลบานอน เพื่อช่วยอเมริกาบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน โดย ทรัมป์ กล่าวว่าเขา "มองในแง่บวกมากๆ" เกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพ ว่าจะสามารถบรรลุได้ผ่านการเจรจา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปากีสถาน ในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ถ้อยแถลงที่ส่งถึงเอ็นบีซีนิวส์ ทรัมป์อ้างว่า "พวกผู้นำอิหร่านใช้คำพูดในตอนที่พบปะหารือกัน แตกต่างออกไปอย่างมากเมื่อเทียบกับตอนแถลงข่าว พวกเขามีความสมเหตุสมผลกว่าเดิมมาก พวกเขาเห็นพ้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจำเป็นต้องเห็นพ้อง พึงระลึกว่าพวกเขาถูกพิชิตแล้ว พวกเขาไม่มีกองทัพ ถ้าพวกเขาไม่ทำข้อตกลง พวกเขาจะทุกข์ทรมานอย่างมาก"
ทรัมป์ เผยด้วยว่าเขายังได้ร้องขอไปยัง เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ในวันพุธ(8เม.ย.) ให้ลดระดับการโจมตีเลบานอน เพื่อรับประกันว่าการเจรจาสันติภาพจะผลิดอกออกผล หลังจาก เตหะรานขู่และยืนกรานว่าการหยุดโจมตีฮิซบอลเลาะห์ เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงกับสหรัฐฯด้วย
"ผมพูดคุยกับ บีบี แล้วและเขาจะทำมันอย่างเงียบๆ ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องทำตัวให้เงียบๆกว่านี้หน่อย" ทรัมป์บอกกับเอ็นบีซีนิวส์
ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่า อิหร่านจะไม่เจรจากับสหรัฐฯ จนกว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนเสียก่อน
"อิหร่านไม่มีแผนเข้าร่วมเจรจาสันติภาพกับฝ่ายอเมริกาในอิสลามาบัด จนกว่าจะมีการสถาปนาข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน" แหล่งข่าวเปิดผยกับฟาร์สนิวส์ แม้ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานว่าผู้แทนเจรจารายหนึ่งของอิหร่าน เดินทางถึงเมืองหลวงของปากีสถานแล้ว เพื่อเริ่มเจรจากับผู้แทนของอเมริกา
(ที่มา:เอเจนซี/อนาโดลู/รอยัลนิวส์)