ศึกสายเลือดปธน.! 'ฮันเตอร์ ไบเดน' ประกาศท้าดวลลูกชายคนโต 'ทรัมป์' บนสังเวียน 'มวยกรง'

ชาวอเมริกันอาจได้เห็นการต่อสู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของการประกาศอิสรภาพของประเทศ นั่นคือการต่อสู้ในกรงระหว่างบุตรชายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ กับบุตรชายของอดีตประธานาธิบดี
ความเป็นไปได้ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี (10 เม.ย.) เมื่อ ฮันเตอร์ ไบเดน บุตรชายของอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ออกมาประกาศท้าทายบุตรชายคนโตของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน คือ โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ หรือไม่ก็ เอริค ทรัมป์ ให้มาต่อสู้กันบนสังเวียนมวยกรง
ฮันเตอร์ ไบเดน กล่าวว่า ตนได้รับการติดต่อจาก แอนดรูว์ คัลลาแกน นักวิจารณ์สื่อสังคมออนไลน์ฝ่ายซ้าย ซึ่งบอกเขาว่ากำลังจัดงานแข่งขันนี้อยู่
“ผมบอกเขาว่า ผมจะเข้าร่วมด้วย 100% ถ้าเขาสามารถจัดการได้ และต่อให้เขาทำไม่ได้ ผมก็ยังจะมาอยู่ดี” ไบเดน กล่าวในวิดีโอที่แชร์บนบัญชีอินสตาแกรม Channel 5 ของคัลลาแกน
ทรัมป์ ออร์แกเนไซชัน และทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้
ยังไม่ชัดเจนว่า การแข่งขันนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่และเมื่อไหร่
ฝั่งทำเนียบขาวเองก็มีแผนที่จะจัดงานคล้ายๆ กันนี้ แต่ใช้นักสู้ UFC ตัวจริง ในวันที่ 14 มิ.ย. โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีเอกราชของสหรัฐอเมริกา
โจ ไบเดน ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังจากเอาชนะ ทรัมป์ ในศึกเลือกตั้งปี 2020 ซึ่งพรรครีพับลิกันยังคงกล่าวอ้างอย่างผิดๆ ว่าเป็นผลมาจากการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
การประลองที่ถูกขู่ว่าจะจัดขึ้นระหว่างลูกชายของพวกเขานั้น ชวนให้นึกถึงการประลองในกรงที่เสนอไว้ในปี 2023 ระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีอย่าง มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก และ อีลอน มัสก์ แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่เคยเกิดขึ้นก็ตาม
ยุคก่อนๆ ของการเมืองอเมริกันเคยมีการเผชิญหน้าทางการเมืองที่นองเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดวลกันในปี 1804 ระหว่างรองประธานาธิบดี แอรอน เบอร์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ซึ่งส่งผลให้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียชีวิต และยุติอาชีพทางการเมืองของ เบอร์ ไปโดยปริยาย
ที่มา: รอยเตอร์