มีคนรวยไปแล้ว!แฉทำเนียบขาวเพิ่งตื่นออกคำเตือนจนท. ห้ามใช้ข้อมูลวงในสงครามอิหร่านเก็งกำไรตลาดฟิวเจอร์ส

ทำเนียบขาวส่งคำเตือนผ่านอีเมลถึงบรรดาเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ต่อการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด เข้าเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส หนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกคำสั่งระงับโจมตีอิหร่านช่วงสั้นๆ จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดี(9เม.ย.)
ด้วยการวางเดิมพันเก็งกำไร เกิดขึ้นตรงตามจังหวะเวลาพอดีกับการตัดสินใจทางนโยบายสำคัญๆบางอย่างของประธานาธิบดีทรัมป์ ทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า มีข้อมูลบางส่วนรั่วไหลออกมาก่อนกำหนดหรือไม่
ตามข้อมูลของตลาดและการคำนวณของรอยเตอร์ พบเทรดเดอร์นิรนามรายหนึ่งๆหรืออาจเป็นเทรดเดอร์หลายคน เก็งกำไรมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ ในตลาดน้ำมันเบรนท์และเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต ในช่วง 1 นาทีก่อน ทรัมป์ ประกาศในวันที่ 23 มีนาคม เลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอกไป 5 วัน ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ราคาน้ำมันก็ร่วงลง 15%
"ในขณะที่เขา (ทรัมป์) มุ่งหวังให้ตลาดหุ้นมีความแข็งแกร่งและสร้างผลกำไรให้กับทุกคน แต่สมาชิกสภาคองเกรสและเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่นๆ ควรห้ามจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน" โฆษกทำเนียบขาวบอกกับรอยเตอร์
รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับคำเตือนดังกล่าว มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม มีข่าวลือแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า บาร์รอน ทรัมป์ บุตรชายคนเล็กของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประโยชน์จากสงครามซึ่งบิดาเป็นผู้ก่ออย่างชัดเจน เมื่อมีการอ้างว่าเขาได้กำไรจากการซื้อขายน้ำมันหลายสิบล้านดอลลาร์ เพราะรู้ว่าจะมีการโจมตีอิหร่านล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างดังกล่าวไม่มีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริง เพราะไม่พบรายงานการซื้อขายน้ำมันของ บาร์รอน ทรัมป์ ในสื่อที่น่าเชื่อถือใดๆ
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ส ออกมาเปิดเผยในช่วงปลายเดือนมีนาคมเช่นกัน ว่า โบรกเกอร์รายหนึ่งของ พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พยายามลงทุนครั้งใหญ่ในบรรดาบริษัทกลาโหมสำคัญๆ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่อเมริกาและอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอิหร่าน บ่งชี้ว่าอาจมีคนพยายามโกยเงินจากสงครามนี้
อย่างไรก็ตามทาง ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกของเพนตากอน โพสต์ชี้แจงผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ว่า เรื่องราวที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ส "เป็นเท็จโดยสิ้นเชิงและเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมา" พร้อมกับเรียกร้องให้ถอดรายงานข่าวดังกล่าว
