เพราะใครล่ะ!ทรัมป์ได้แค่โอดครวญ บ่นอิหร่านไม่ควรคิดค่าผ่านทางฮอร์มุซ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) บอกว่าอิหร่านไม่ควรคิดค่าธรรมเนียมสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถูกปิดกั้นนับตั้งแต่วอชิงตันและอิสราเอลเปิดศึกสงครามกับเตหะราน ก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานพลังงานโลก ครั้งเลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามเขาพูดเป็นนัยว่ากระแสน้ำมันจะไหลออกมาเร็วๆนี้ ไม่ว่าอิหร่านจะช่วยหรือไม่ก็ตาม
"มีรายงานข่าวว่าอิหร่านกำลังคิดค่าธรรมเนียมสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล "มันจะดีกว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้น มันจะดีกว่าถ้าพวกเขาหยุดเดี๋ยวนี้"
"อิหร่านทำได้แย่มากๆ บางคนอาจมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติ เกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นี่ไม่ใช่ข้อตกลงที่เรามี" ทรัมป์ระบุบนสื่อสังคมออนไลน์
ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนรายงานบ่งชี้ว่า อิหร่าน อาจต้องการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับเรือทั้งหลายที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่ทางพวกผู้นำชาติตะวันตกคัดค้านแนวคิดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ในโพสต์ต่อมาบนทรูธโซเชียล ทรัมป์ อ้างว่ากระแสน้ำมันจะเริ่มไหลออกมาอย่างเร็วรวด ไม่ว่าอิหร่านจะช่วยเหลือไม่ก็ตาม ยกระดับวาทกรรมเกี่ยวกับเส้นทางพลังงานโลกและความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย แต่ไม่ได้บอกว่าด้วยวิธีการใด
ทรัมป์ เขียนว่า "อย่างรวดเร็วมากๆ คุณจะได้เห็นกระแสน้ำมันเริ่มไหลออกมา ไม่ว่าอิหร่านจะช่วยหรือไม่ก็ตาม และสำหรับผม มันก็ไม่ต่างกัน" ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาไว้ซึ่งอุปทานพลังงานโลก แม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบทบาทของเตหะรานก็ตาม
หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ส รายงานอ้างคำกล่าวของ ฮามิด ฮอสเซนี โฆษกสหภาพผู้ส่งออกน้ำมัน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่าน ระบุในวันพุธ(8 เม.ย.) ว่าอิหร่าน จะเรียกร้องให้ชำระเป็น "คริปโตเคอร์เรนซี" ในการคงไว้ซึ่งการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ระหว่างการหยุดยิง 2 สัปดาห์กับสหรัฐฯ
สหรัฐฯและอิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระตุ้นให้เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีใส่อิสราเอลและบรรดาชาติต่างๆในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา สงครามทำให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานและก่อแรงสั่นสะเทือนแก่ตลาดโลก
ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอลที่เล่นงานอิหร่าน และการโจมตีของอิสราเอลที่ถล่มเลบานอน สังหารผู้คนไปหลายพันรายและทำผู้คนต้องพลัดถิ่นฐานหลายล้านคน
ทรัมป์ แถลงหยุดยิงกับอิหร่านในวันอังคาร(7 เม.ย.) ไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายที่เขาขีดไว้ว่าจะทำลายอายธรรมทั้งหมดของอิหร่าน
การเดินเรือผ่านช่องแคบในวันพฤหัสบดี(9เม.ย.) อยู่ในระดับต่ำกว่า 10% ของปริมาณปกติ แม้มีข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบาง และเตหะรานแสดงอำนาจการควบคุม โดยเตือนเรือต่างๆ ให้แล่นอยู่ในน่านน้ำของพวกเขา ขณะล่องผ่านฮอร์มุซ
(ที่มา:รอยเตอร์/อัลจาซีราห์)