โดนโลกรุมสับ!ยิวทนเสียงด่าไม่ไหวขอเจรจาตรงเลบานอน เพิ่มความหวังข้อตกลงหยุดยิงUS-อิหร่าน

อิสราเอลและเลบานอน จะจัดการพูดคุยกันในวอชิงตันในสัปดาห์หน้า จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(9เม.ย.) ท่ามกลางความกังวลเพิ่มมากขึ้นของนานาชาติ ว่าการทิ้งบอมบ์ของอิสราเอลอาจก่อความสั่นคลอนแก่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่านที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว
อิสราเอลทำการโจมตีใส่เลบานอน ครั้งหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่ ฮิซบอลเลาะห์ เข้าร่วมวงสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงต้นเดือนมีนาคม สังหารผู้คนไปหลายร้อยรายในวันพุธ(8 เม.ย.) สั่นคลอนข้อตกลงสงบศึกที่ไม่มั่นคงระหว่างวอชิงตันกับอิหร่าน ไม่ถึง 48 ชั่วโมง หลังมีผลบังคับใช้
"เราสามารถยืนยันได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพการประชุมในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงที่กำลังดำเนินการอยู่กับอิสราเอลและเลบานอน" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯกล่าว
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ออกคำสั่งให้คณะรัฐมนตรีของเขา หาทางเจรจาโดยตรงกับเลบานอน ผลักดันเพื่อปลดอาวุธพวกฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนรายหนึ่งบอกกับเอเอฟพีว่า เบรุต ต้องการให้มีข้อตกลงพักรบหนึ่งใดเสียก่อน แล้วถึงจะเริ่มการเจรจาใดๆกับอิสราเอล กระนั้นจนถึงตอนนี้ทั้งอิสราเอลและเลบานอน ยังไม่ออกมายืนยันต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการเปิดเจรจาในสหรัฐฯในสัปดาห์หน้า
ฮิซบอลเลาะห์ เผยว่าพวกเขาต่อสู้ในระยะประชิดกับกองกำลังอิสราเอล ในสมรภูมิทางใต้ของเลบานอน ในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ขณะที่เจ้าหน้าที่เลบานอน ระบุปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ได้สังหารผู้คนไปอย่างน้อย 303 รายและบาดเจ็บ 1,150 คน
พวกนักรบที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านกลุ่มนี้ ยังเผยด้วยว่าได้ยินจรวดหลายลูกเข้าใส่อิสราเอลในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
ถ้อยแถลงของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู ได้ออกคำสั่งให้เจรจาโดยตรงกับรัฐบาลเลบานอน มุ่งเน้นไปที่การปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์และสถาปนาสันติภาพ อย่างไรก็ตามเขาอ้างว่ายังไม่สามารถลดระดับการโจมตีทางอากาศในทันที
ในเวลาต่อมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของฮิซบอลเลาะห์รายหนึ่งเน้นย้ำว่ากลุ่มของเขา "ปฏิเสธการเจรจาโดยตรงใดๆระหว่างเลบานอนกับอิสราเอล"
ท่ามกลางความกังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงอาจตกอยู่ในภาวะสั่นคลอน สหภาพยุโรป, รัสเซีย, ตุรกี และอีกหลายชาติ เรียกร้องให้ขยายข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ครอบคลุมถึงเลบานอนด้วย
นายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมร์ซ ของเยอรมนี เตือนว่า "ความรุนแรงของสงครามที่อิสราเอลกำลังก่อ อาจทำให้กระบวนการสันติภาพทั้งหมดทั้งมวลพังครืน และมันต้องไม่ควรถูกปล่อยให้เกิดขึ้น" เขากล่าว ส่วน เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ระบุ "ขอพูดให้ชัดเกี่ยวกับสิ่งนี้ พวกเขาเป็นฝ่ายผิด" สตาร์เมอร์ บอกับไอทีวี เมื่อถูกถามเกี่ยวกับท่าทีของอิสราเอล ที่ยืนกรานว่า เลบานอน ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงหยุดยิง
โฮเซ มานูเอล อัลบาเรส รัฐมนตรีต่างประเทศสเปน ในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ระบุว่า อิสราเอลกำลังละเมิดกฎหมายสากล และข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ในเอเชียตะวันตก หลังจากโจมตีทางอากาศใส่เลบานอนในวันพุธ(8 เม.ย.) "เมื่อวานนี้เราเห็นว่า อิสราเอล ดูหมิ่นข้อตกลงหยุดยิงอย่างไร และพวกเขาละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยการทิ้งบอมบ์หลายร้อยลูกเข้าใส่เลบานอน"
อาห์เหม็ด อาบูล เกอิต เลขาธิการสันนิบาตอาหรับ ประณามด้วยถ้อยคำดุเดือดต่อกรณีที่อิสราเอลรุกรานเลบานอน ให้คำจำกัดความการโจมตีว่าโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ส่วน คายา คัลลาส ทูตสูงสุดของสหภาพยุโรป เรียกร้องให้ยุติความเป็นปรปักษ์ในเลบานอนเป็นการด่วน และเร่งเร้าทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ยืนกรานว่าเตหะรานมองเลบานอนในฐานะส่วนที่แยกจากกันไม่ได้ของข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน บอกว่าการโจมตีของอิสราเอล จะทำให้การเจรจากับบรรดาผู้แทนสหรัฐฯ ที่กำหนดจัดขึ้นในปากีสถาน ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ "ไร้ความหมาย"
ทั้งอิสราเอลและสหรัฐฯ ยืนกรานว่าการสู้รบในเลบานอน ไม่อยู่ในข้อตกลงหยุดยิง "สารของเราชัดเจน ใครก็ตามที่ลงมือกับพลเรือนอิสราเอล เราจะโจมตีพวกเขา เราจะเดินหน้าโจมตีฮิซบอลเลาะห์ ทุกอย่างที่จำเป็น" เนทันยาฮูโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์/อัลจาซีราห์)