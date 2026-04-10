ปฏิเสธจ้าละหวั่น!โลกออนไลน์ปล่อยข่าวลือ สตรีหมายเลข1USคือเหยื่อกามที่'เอปสตีน'ป้อนให้'ทรัมป์'

เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(9เม.ย.) ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่แพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่กล่าวอ้างว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากามและผู้ล่วงละเมิดทางเพศ คืนชีพประเด็นที่อ่อนไหวอย่างมากกลับขึ้นมาอีกครั้ง แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามลดความสำคัญมาโดยตลอด
สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ ปฏิเสธข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า เอปสตีน เป็นคนแนะนำให้เธอรู้จักกับ โดนัลด์ ทรัมป์ และยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นหนึ่งในเหยื่อของเอปสตีน นอกจากนี้แล้ว เมลาเนีย ยังเรียกร้องให้สภาคองเกรสจัดให้มีการไต่สวนต่อสาธารณะ เพื่อให้เหยื่อของเอปสไตน์ได้เล่าเรื่องราวของตนภายใต้คำสัตย์สาบาน
"มันเป็นเรื่องโกหกที่โยงฉันกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้น่าอับอาย วันนี้มันควรจบได้แล้ว" เมลาเนีย ทรัมป์ กล่าวโดยเป็นการอ่านจากถ้อยแถลงและปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าว
การแถลงข่าวที่ไม่พบเห็นบ่อยนัก ซึ่งจัดขึ้นใต้ตราประธานาธิบดี ณ โถงทางเข้าทำเนียบขาว ทำให้คดีของเอปสตีนเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้น ขณะที่มันก่อความปั่นป่วนวุ่นวายแก่สมัยการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ อยู่ก่อนแล้ว ในนั้นรวมถึงกรณีที่พวกผู้สนับสนุนของเขากล่าวหารัฐบาลทรัมป์ บริการจัดการการเปิดเผยข้อมูลแฟ้มเอกสารของรัฐบาลอย่างไม่เหมาะสม
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ ไล่ออก แพม บอนดี รัฐมนตรียุติธรรม ผู้ซึ่งตกเป็นเป้าหมายความไม่พอใจโดยเฉพาะจากผู้ภักดีต่อทรัมป์ หลังกระทรวงยุติธรรมชะลอการเปิดเผยไฟล์เอกสารหลายล้านไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับคดีของเอปสตีน
เมลาเนีย ทรัมป์ ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกแถลงข่าวในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ในขณะที่คดีอื้อฉาวเกี่ยวกับเอปสตีน หดหายไปจากข่าวพาดหัวเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม มาร์ค แบ็คแมน ที่ปรึกษาระดับสูงของเธอ บอกกับรอยเตอร์ว่า "สุภาพตรีหมายเลข 1 เมลาเนีย ทรัมป์ ออกมาพูดในตอนนี้ เพราะว่ามันมากเกินพอแล้ว เรื่องราวโกหกจำเป็นต้องหยุดลง"
ทรัมป์ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับ เอปสตีน แต่อ้างว่าได้ตัดความสัมพันธ์กับเศรษฐีรายนี้ไปแล้วในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ในขณะที่ เอปสตีน ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำผิดทางเพศ เขาอยู่ระหว่างเผชิญกับข้อกล่าวหาค้ากามผู้เยาว์ ตอนที่เขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเรือนจำปี 2019
สุภาพสตรีหมายเลข 1 บอกว่าเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับเอปสตีนหรือ กิสเลน แมกซ์เวลล์ เป็นอดีตสาวสังคมชาวอังกฤษและผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์เด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่าเกณฑ์ให้เอปสตีน โดยอ้างว่าแค่เคยพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น
"ฉันไม่เคยเป็นเพื่อนกับเอปสตีน โดนัลด์กับฉันได้รับเชิญไปงานปาร์ตีเดียวกันกับเอปสตีนหลายครั้ง เนื่องจากมีแวดวงสังคมในคาบเกี่ยวกันในนิวยอร์กซีตีและปาล์มบีช" เธอกล่าว "ขอพูดให้ชัด ฉันไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเอปสตีนและแมกซ์เวลล์ ผู้สมคบคิดของเขา"
"ฉันไม่ใช่เหยื่อของเอปสตีน เอปสตีนไม่ได้แนะนำให้ฉันรู้จักกับโดนัลด์ ทรัมป์ ฉันพบปะกับสามี ที่งานปาร์ตีหนึ่งในนิวยอร์ก ซิตี ในปี 1998" เธอกล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)