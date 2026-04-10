น้ำมันขึ้นแต่ยังต่ำ$100กังวลหยุดยิงUS-อิหร่าน หุ้นสหรัฐฯและทองคำปิดบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้น 1% แต่ยังต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ เป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผัวผวน อันเนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงอิหร่าน-สหรัฐฯที่เปราะบาง อย่างไรก็ตามปัจจัยนี้ยังหนุนให้วอลล์สตรีทปิดบวก ขณะที่ทองคำก็ดีดตัวขึ้น จากการอ่อนค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.46 ดอลลาร์ ปิดที่ 97.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 1.17 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในช่วงต้นของการซื้อขาย ความสงสัยเกี่ยวกับความคงทนของข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับกระแสพลังงานที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 5%
อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันแกว่งตัวลงมาปิดบวกเล็กน้อย หลัง เบนจามิน เนทันยาฮู เผยว่าเขาได้สั่งการให้พวกเจ้าหน้าที่เปิดการเจรจาสันติภาพกับเลบานอน ในนั้นรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับการปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์
ตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ปิดบวก ท่ามกลางการเจรจามุ่งหน้าสู่การหาทางออกอย่างสันติ ในความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ลากยาวมานาน 6 สัปดาห์ ความเคลื่อนไหวที่ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่าน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 275.88 จุด (0.58 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,185.80 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 41.85 จุด (0.62 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,824.66 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 187.42 จุด (0.83 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,822.42 จุด
ทั้ง 3 ดัชนี ดีดตัวขึ้น ฟื้นตัวจากที่แกว่งตัวลงในช่วงต้นของการซื้อขาย หลังอิสราเอลเผยว่ากำลังหาทางพูดคุยกับเลบานอน
ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯเผยแพร่รายงานจีดีพีและตัวเลขรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ที่เผยให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตในอัตราชะลอตัวกว่าที่คาดในไตรมาส 4 ขณะที่เงินเฟ้อยังคงสูงลิ่ว
รายงาน Minutes จากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ครั้งล่าสุด พบว่าบรรดาคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน เพิ่มจับตามากขึ้นไปที่ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ อันเนื่องจากผลกระทบของสงครามที่ลากยาว
ส่วนราคาทองคำปรับขึ้น 1% ในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนตรึกตรองถึงความคงทนของข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 0.9 % ปิดที่ 4,818.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)