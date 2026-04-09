‘ลิ่วล้อ’สำทับ! ‘เลขาธิการนาโต’รับ‘ทรัมป์’ไม่พอใจสมาชิกบางชาติ สื่อดังเผยสหรัฐฯเล็ง‘สั่งสอน’ปท.ที่ไม่ช่วยในศึกอิหร่าน

ทรัมป์โพสต์ตัดพ้อนาโตไม่ยอมช่วยเหลือเวลาที่อเมริกาต้องการ หลังคุยเป็นชั่วโมงกับเลขาธิการกลุ่มพันธมิตรทางทหารแห่งนี้ ขณะที่สื่อดังเผยผู้นำสหรัฐฯ กำลังชั่งใจลงโทษสมาชิกบางชาติด้วยการถอนกองกำลังอเมริกาออกจากประเทศที่เขาเชื่อว่า ไม่ยอมช่วยเหลือระหว่างทำสงครามกับอิหร่าน
มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ข่าวซีเอ็นเอ็น หลังจากใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในทำเนียบขาวเมื่อวันพุธ (8 เม.ย.) โดยบอกว่า เขารับรู้ได้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผิดหวังอย่างชัดเจนกับพันธมิตรนาโต และเสริมว่า การพูดคุยกับทรัมป์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเปิดกว้างแบบเพื่อนที่ดีสองคนคุยกัน
อย่างไรก็ดี รึตเตอที่ถูกเรียกขานว่า “ผู้รู้ใจทรัมป์” จากทักษะในการเอาอกเอาใจผู้นำสหรัฐฯ ที่พฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา และรวมทั้งถูกบางฝ่ายมองว่าทำตัวเป็นลิ่วล้อทรัมป์จนเกินไปนั้น ไม่ยอมตอบคำถามตรงๆ หลังถูกนักข่าวซักหลายครั้งว่า ทรัมป์พูดเรื่องถอนตัวจากนาโตหรือไม่
ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง แคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว อ้างอิงคำพูดของทรัมป์ว่า ระหว่างสงครามในอิหร่าน นาโตถูกทดสอบและสอบไม่ผ่าน
ทั้งนี้ สมาชิกนาโตหลายชาติปฏิเสธไม่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาต่ออิหร่าน ด้วยการไม่ยอมให้เครื่องบินของกองทัพอเมริกันใช้น่านฟ้าของตนเอง หรือปฏิเสธการส่งกองทัพเรือไปช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
นักการทูตยุโรป 2 คนเผยว่า ทรัมป์เรียกร้องผ่านรึตเตอ ให้ประเทศต่างๆ ที่พึ่งพิงน้ำมันจากประเทศอ่าวเปอร์เซีย ฝ่าการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน แต่ไม่มีแนวโน้มว่า ชาติยุโรปจะร่วมภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดหรือภารกิจอื่นๆ เพื่อเปิดช่องแคบตราบที่การสู้รบยังดำเนินอยู่
รึตเตอยังบอกอีกว่า ในความเห็นของเขานั้น สมาชิกนาโตบางชาติล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในปฏิบัติการในอิหร่าน แต่ชาติยุโรปส่วนใหญ่พร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการหารือ แต่ทรัมป์โพสต์บนทรูธโซเชียลหลังคุยกับรึตเตอว่า นาโตไม่มาช่วยตอนที่อเมริกาต้องการ และครั้งหน้าคงจะเป็นเช่นนั้นอีก
ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ย้ำซ้ำๆ ว่า นาโตเป็น “เสือกระดาษ” และขู่ถอนตัวจากองค์การความร่วมมือทางทหารแห่งนี้ โดยบอกว่า พันธมิตรยุโรปพึ่งพิงการรับประกันความมั่นคงของวอชิงตัน แต่กลับไม่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการถล่มอิหร่านของอเมริกาและอิสราเอลอย่างเหมาะสม ขณะที่หลายชาตินาโตมองว่า ทรัมป์จับมืออิสราเอลก่อสงครามกับอิหร่านครั้งนี้ขึ้นมา ก็ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับพวกชาติพันธมิตรมาก่อนเลย แต่เมื่อสถานการณ์บานปลายเอาไม่อยู่แล้ว กลับมากดดันเรียกร้องพันธมิตรให้เข้าไปช่วยสะสางความยุ่งเหยิง
เวลานี้แม้ทรัมป์ประกาศพักรบกับอิหร่านชั่วคราวเมื่อวันอังคาร (7 เม.ย.) ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงนาน 2 สัปดาห์ แต่ผลกระทบจากความขัดแย้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับพันธมิตรตึงเครียดต่อไป
ความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นในประเด็นไม่ลงรอยเดิมๆ ระหว่างชาติพันธมิตรนาโตในยุโรปกับสหรัฐฯ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนยูเครนสู้รบรัสเซีย การที่ทรัมป์คุกคามจะรุกรานยึดครองเกาะกรีนแลนด์ และการที่สหรัฐฯกดดันให้เพิ่มงบประมาณใช้จ่ายทางทหาร แม้เจ้าหน้าที่อาวุโสของอเมริกาหลายคนยืนยันเป็นการส่วนตัวกับรัฐบาลชาติยุโรปว่า คณะบริหารสหรัฐฯ ยังคงยึดมั่นกับนาโตก็ตาม
ขณะเดียวกัน วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า ทรัมป์กำลังพิจารณาทางเลือกในการลงโทษสมาชิกนาโตบางชาติด้วยการถอนกองกำลังสหรัฐฯ ออกจากประเทศที่เขาเชื่อว่า ไม่ช่วยเหลืออเมริการะหว่างทำสงครามกับอิหร่าน
รายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ห่างไกลมากจากคำขู่ของทรัมป์ที่ว่า จะพาอเมริกาถอนตัวออกจากนาโต ทั้งนี้หากเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้จริงๆ เขาจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐฯโดยเฉพาะสภาสูง ซึ่งในปัจจุบันแม้พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่ทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ทว่าก็มีคะแนนเกินครึ่งแค่เฉียดฉิว และเห็นกันว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาของรีพับลิกันจำนวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ โอกาสที่เรื่องนี้จะผ่านรัฐสภาจึงถือว่าอยู่ในขั้นริบหรี่
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/MGRonline)